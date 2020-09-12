Дюжина заболевших — коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 12 сентября в Севастополе зарегистрированы 12 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий.

После выздоровления выписаны ещё 10 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 619 человек. В настоящий момент в стационарах находится 105 человек. Выздоровели 464 человека, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 199 человек, в городской больнице № 9 – 135. Под наблюдением по месту жительства – 347 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.