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Дюжина заболевших - коронавирус в Севастополе
иллюстрация: mohamed_hassan (pixabay.com)

Дюжина заболевших — коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:28 12.09.2020

По состоянию на утро 12 сентября в Севастополе зарегистрированы 12 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – 11 местных жителей в возрасте от 36 до 78 лет, и один приезжий.

После выздоровления выписаны ещё 10 человек.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 619 человек. В настоящий момент в стационарах находится 105 человек. Выздоровели 464 человека, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 199 человек, в городской больнице № 9 – 135. Под наблюдением по месту жительства – 347 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Дюжина заболевших - коронавирус в Севастополе

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