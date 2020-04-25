Для чего производится регулировка клапанов двигателя

Устанавливаемые на современных авто ДВС – сложные механизмы с большим количеством деталей. Для обеспечения требуемой работоспособности в течение длительного времени им необходимо правильное обслуживание. Один из факторов бесперебойной работы мотора – своевременная регулировка клапанов, находящихся в головке блока цилиндров и относящихся к ГРМ.

Процедура регулировки промежутков клапанов выступает частью ТО машины. На российских авто ее выполняют при пробеге в 15 тыс. км, на зарубежных – после каждых 30-45 тыс. км. В процессе работы силового агрегата постепенно меняется просвет, что сдвигает фазы газораспределения. Двигатель начинает давать сбои в работе из-за нехватки либо переизбытка топлива. Если случай запущенный – исчезает компрессия (ДВС перестает заводиться) либо клапаны встречаются с поршнями, что провоцирует капитальный ремонт. Такие симптомы характерны для всех типов ДВС.

Когда и на каких моторах требуется регулировать клапаны

Далеко не каждый ДВС нуждается в периодической регулировке клапанов. На большинстве современных силовых агрегатов система ГРМ оснащается гидрокомпенсаторами – устройствами, которые самостоятельно регулируют величину зазоров в режиме онлайн, поэтому ее значение всегда оптимально.

При отсутствии в конструкции мотора гидрокомпенсаторов клапаны следует регулировать вручную. О наступлении этой необходимости свидетельствует ряд признаков. Наиболее явный – появление характерного «цокания» клапанов. Среди других симптомов – двигатель начинает «троить», в цилиндрах наблюдается значительное падение либо полное отсутствие компрессии. При появлении хотя бы одного признака следует проверить параметр промежутков в клапанном механизме.

Особенности выполнения

Зазоры всегда регулируются только на холодном ДВС. При выполнении процедуры головка блока цилиндров с распредвалом установлена и плотно затянута. Настройка параметров промежутков клапанов обязательна в следующих случаях:

после переборки мотора;

головка блока цилиндров снималась и устанавливалась.

При выполнении замены оборудования на газобалонное клапаны можно не регулировать.

Независимо от причин выполнения, регулировочный процесс требует наличия определенного опыта и навыков. Чтобы не рисковать работой силового агрегата, лучше доверить эту процедуру профессиональному автосервису. На странице https://avtoremont-penza.ru СТО «Авторемонт-Пенза» можно записаться на регулировку клапанов двигателя как отечественных, так и зарубежных машин.