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Для крымских работодателей открыты телефоны «горячей линии» по мерам поддержки рынка труда

Для крымских работодателей открыты телефоны «горячей линии» по мерам поддержки рынка труда

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 19:58 25.03.2020

Для работодателей Крыма телефоны «горячей линии» по дополнительным мерам поддержки рынка труда открыты двумя ведомствами:
  • (3652) 54-59-74  — Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.
  • (3652) 60-02-05  — ГКУ РК «Центр занятости населения».

Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты РК действуют телефоны «горячей линии» по вопросам, входящим в компетенцию ведомства:

С актуальной информацией о профилактике новой коронавирусной инфекции в Крыму можно ознакомиться на официальном портале Правительства Республики Крым в разделе «Профилактика коронавируса», а также на сайте Министерства. 

Для крымских работодателей открыты телефоны «горячей линии» по мерам поддержки рынка труда

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