Для крымских работодателей открыты телефоны «горячей линии» по мерам поддержки рынка труда

Для работодателей Крыма телефоны «горячей линии» по дополнительным мерам поддержки рынка труда открыты двумя ведомствами:

(3652) 54-59-74 — Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

— Министерство труда и социальной защиты Республики Крым. (3652) 60-02-05 — ГКУ РК «Центр занятости населения».

Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты РК действуют телефоны «горячей линии» по вопросам, входящим в компетенцию ведомства: