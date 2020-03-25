Для крымских работодателей открыты телефоны «горячей линии» по мерам поддержки рынка труда

- (3652) 54-59-74 — Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.
- (3652) 60-02-05 — ГКУ РК «Центр занятости населения».
Кроме того, в Министерстве труда и социальной защиты РК действуют телефоны «горячей линии» по вопросам, входящим в компетенцию ведомства:
- (3652) 549 — 464
по вопросам предоставления мер социальной поддержки;
- (3652) 549 — 452
по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, установления статуса ветерана войны, ветерана труда;
- (3652) 549 — 466
по вопросам социальной адресной помощи (пособия);
- (3652) 544 — 442
по вопросам оплаты труда;
- (3652) 545 — 974
по вопросам занятости населенияи трудоустройству инвалидов;
- (3652) 274 — 402
по вопросам охраны труда и государственной экспертизы условий охраны труда;
- (3652) 274 — 607 по вопросам
стационарных учреждений;
- (3652) 259 — 975
по вопросам социального обслуживания;
- (3652) 549 — 459 по оказанию
бесплатной юридической помощипо вопросам, относящимся к компетенции Минтруд РК;
- (3652) 544 — 653 по вопросам
социального партнёрстваи трудовых отношений.
С актуальной информацией о профилактике новой коронавирусной инфекции в Крыму можно ознакомиться на официальном портале Правительства Республики Крым в