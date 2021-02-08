Для проведения весенних полевых работ в Крыму понадобится свыше трех миллиардов рублей

Большая часть денег – 1,5 млрд. рублей – необходима на средства защиты растений.

В Крыму на проведение весенне-полевых работ необходимо привлечь ресурсов на сумму свыше 3,6 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Традиционно посевную мы проводим, привлекая и заемные средства. На проведение весенне-полевых работ в текущем году необходимо привлечь свыше 3,6 млрд. рублей или около 5,8 тыс. руб. на 1 гектар посева. На средства защиты растений будет вложено 1,5 млрд. рублей, на минеральные удобрения – 0,8 млрд. рублей, на семена – 0,25 млрд. рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти – около 0,4 млрд рублей, на зарплату на период посевной кампании – 0,7 млрд. рублей и прочие затраты, — уточнил вице-премьер.

Говоря о вопросах земледелия, глава минсельхоза Крыма напомнил, что уже с осени создан задел под урожай текущего года.

Проведена основная обработка почвы, засыпано необходимое количество семян. Озимые культуры посеяны на площади 535 тысяч гектаров, из них 331 тысяча гектаров – озимая пшеница, 173 тысячи гектаров – озимый ячмень, 2,5 тысячи гектаров – озимая рожь. К зимовке 87% озимых вошли в хорошем и удовлетворительном состоянии, — резюмировал Рюмшин.