Для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя необходимо проложить 11 км новых путей  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что для запуска аэроэкспресса от аэропорта Симферополя до существующей инфраструктуры необходимо проложить 11 км новых железнодорожных путей. На данный момент идет подготовка технико-экономического обоснования.

11 километров нужно проложить до нашей станции. И дальше, уже по существующей железнодорожной сети, аэроэкспресс свяжет аэропорт с Севастополем. С Михаилом Развожаевым (губернатор Севастополя – ред.) у нас единая позиция, активно поддерживаем рабочие отношения в этом направлении. Минтранс Российской Федерации полностью поддерживает этот проект. Буквально в течение полугода планируем представить все обоснования и сроки реализации, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что на запуск аэроэкспресса потребуется около 4,5 млрд рублей по итогам получения экспертизы.