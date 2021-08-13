penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя необходимо проложить 11 км новых путей  

crimeapress_news



«Верево Сити»
Для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя необходимо проложить 11 км новых путей
Фото: Совмин РК, https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/4762

Для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя необходимо проложить 11 км новых путей  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 13.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что для запуска аэроэкспресса от аэропорта Симферополя до существующей инфраструктуры необходимо проложить 11 км новых железнодорожных путей. На данный момент идет подготовка технико-экономического обоснования.

11 километров нужно проложить до нашей станции. И дальше, уже по существующей железнодорожной сети, аэроэкспресс свяжет аэропорт с Севастополем. С Михаилом Развожаевым (губернатор Севастополя – ред.) у нас единая позиция, активно поддерживаем рабочие отношения в этом направлении. Минтранс Российской Федерации полностью поддерживает этот проект. Буквально в течение полугода планируем представить все обоснования и сроки реализации, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что на запуск аэроэкспресса потребуется около 4,5 млрд рублей по итогам получения экспертизы.

Для запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя необходимо проложить 11 км новых путей  

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.