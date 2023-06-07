Дмитрий Медведев призвал армию России начать наступление

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного низложения режима в Киеве в ходе будущего российского наступления. Он в частности прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию вокруг украинского «контрнаступления» просто и понятно:

Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление.

По словам Медведева, в нынешних попытках атак врага нет ничего неожиданного.

Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль. Обвинят в том, что пустили на ветер деньги американских налогоплательщиков. Причём сделают это чужими руками, как это любят в Лэнгли: отдадут приказ радикальным отморозкам шлёпнуть наркомана за измену Ріднiй Українi и делу Бандеры, а потом подвесить за ноги вместе с его прихвостнями, как когда-то повесили Дуче и его фашистскую хунту на площади Лорето в Милане. Поэтому выход у киевского режима один – идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных, — написал зампред Совета безопасности РФ.

Он уверен – ни в коем случае нельзя недооценивать противника. Он оснащен западным оружием, разнообразной поддержкой… И все ради одной цели: стереть нашу страну с лица земли.

Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство. Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404, — заявил Дмитрий Медведев.

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