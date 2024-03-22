Дмитрий Песков: де-факто Россия находится в состоянии войны, но де-юре это специальная операция

Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности её граждан и её территории, заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты» пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом, — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря Главы государства, Россия не может допустить существование на своих границах страны, у которой задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации, — добавил Песков.

Он подчеркнул: часть российских территорий сейчас оккупирована киевским режимом, нужно освободить новые регионы и обезопасить людей, российских граждан.

Пресс-секретарь Президента (уже после интервью «АиФ») уточнил, что его слова о превращении СВО в войну не означают де-юре состояния войны для России. В ответ на просьбу уточнить, меняют ли сказанные им ранее слова о превращении СВО в войну статус этого конфликта, представитель Кремля сказал:

По сути, после того как коллективный Запад вступил в конфликт, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это по-прежнему специальная военная операция де-юре… Но де-факто — фактически — для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт.

Он призвал не сравнивать использование им слова «война» с тем, что подразумевают под ним участники акций против СВО.