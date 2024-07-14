Мнение: сбивать натовских разведчиков над Черным морем не надо. Нам нужны «умные самолеты» и смелые пилоты

Американские БпЛА над Чёрным морем можно уничтожить по-тихому, не сбивать, а выводить из строя электронику. Сами в воду свалятся. О таком варианте развития событий идет речь в публикации на сайте «Царьград».

По словам экспертов, в России наблюдается острый дефицит «умных самолетов» РЭБ. В настоящее время их всего лишь несколько единиц из семейства Ил-22. Но и они из-за малой скорости и высотного потолка в 8 км не могут полноценно бороться с американскими беспилотниками в Чёрном море. Поэтому следует искать другой выход из положения. И эта работа ведётся.

Опыт чужой и опыт свой.

Американцы для борьбы с БПЛА используют палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС EA-18G Growler. И надо сказать, недостатка в таких аппаратах у них нет, их насчитывается больше сотни. Эти самолёты снабжены противорадиолокационными ракетами, так что они не только могут ставить помехи, но и добить РЛС в случае необходимости.

Неплохо в этом плане обстоят дела и у Китая. Первый полёт их многоцелевого ударного истребителя четвёртого поколения J-16D Hidden Dragon, который является аналогом двухместного J-11BS с заимствованными технологиями от российского Су-30МКК, состоялся в 2015 году. В настоящее время китайские конструкторы уделяют большое внимание внедрению новых разработок. Так, они всё чаще переделывают свои самолёты под летающие станции постановки помех. То есть вместо пушек на них устанавливаются специальные блоки с электронной начинкой. Логика здесь проста: вывести из строя электронику самолёта гораздо легче, чем попасть в него ракетой. Кроме того, это обойдётся в разы дешевле.

В схожем направлении работает и российская компания КРЭТ, которая способна выпускать мощные системы РЭБ. И сейчас перед её сотрудниками стоит задача создать аппараты, которые не только могут составить конкуренцию западным аналогам, но и вынудить противников обеспечивать своим БПЛА более мощную защиту. Обоснованность такого подхода очевидна: сбивать БПЛА, летающие в нейтральных водах, мы не можем, но кто нам запретит вырубать им электронику?

Это тем более актуально на фоне циничного поведения наших оппонентов, прикрывающихся гражданскими самолётами. Запуск ракеты по ним может привести к уничтожению борта с мирными гражданами.

Таким образом, массовое производство самолётов — постановщиков радиопомех значительно увеличит шансы нашей авиации быстро и эффективно решать проблемы с иностранными беспилотниками-разведчиками.

Потеря нескольких дорогущих БпЛА несомненно заставит наших оппонентов задуматься, стоит ли их снова туда отправлять.

Есть и другой подход. И он рабочий.

Американские разведывательные беспилотники «Жнец» теперь облетают Чёрное море десятой дорогой. Происшествие 24 июня оказалось отличным уроком для НАТО, ведь с тех пор западные лидеры не рисковали и не отправляли в воздушное пространство свои дроны.

24 июня истребитель-перехватчик МиГ-31 на скорости в 2,3 Маха прошёл впритирку к американскому беспилотнику. В результате Global Hawk получил аэродинамический удар такой силы, что операторы малым ходом увели его на базу Сигонелла на Сицилии и с тех пор не посылали стратегические БпЛА шпионить за Крымом. Вместо них эту работу теперь выполняют пилотируемые самолёты-разведчики.

Вскоре после инцидента стало известно, что по инициативе Пентагона состоялся телефонный разговор между главой ведомства Остином и министром обороны России Белоусовым. Ранее такой же разговор состоялся между главой американского ведомства и экс-министром обороны Шойгу в 2023 году, после того как наш истребитель Су-27 слил топливо на дрон-разведчик «Reaper», после чего тот рухнул в Чёрное море.

Итак, никакого открытия огня не было. И пушек не было. Просто так совпало. Просто летчики наши – профессионалы и смельчаки. Уже есть подробности: прохода было два. На разных скоростях. И всё получилось лишь со второго раза, когда разогнались до 2,3 М. Это первый подобный случай в истории авиации, подчеркивает «Царьград». На таких высотах и скоростях никто никого никогда не «встречал».

МиГ-31 был выбран как единственный самолёт, который может выполнить эту задачу, из всего парка, стоящего на вооружении ВКС, на такой высоте. Лётчик и штурман получили по ордену Мужества. Экипажи готовятся к новым «встречам», пока не налажен массовый выпуск «умных самолетов» с достойной «начинкой» РЭБ.

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