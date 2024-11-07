Ужо приедет барин, барин нас рассудит. В ожидании Трампа?

…Вот и славно, Трамп-пам-Трамп (из киношной песенки).

47-й по счету, 78-летний, возбужденный идеей показать всем, кто в Белом доме хозяин, а заодно спросить с тех, кто клепал на него уголовные дела и просто шельмовал как подлеца и недоумка, Дональд Трамп может спокойно готовиться к январской инаугурации и в тишине размышлять не только о деньгах и славе, но и кадровых перестановках в Белом доме, Вашингтоне, окрестностях, внутренней и внешней политике его царства-государства. Опять же, «сенат-то наш, батюшка». Есть где развернуться, однако.

Впрочем, все «чисто внутриамериканские» вопросы нас мало занимают. Куда уместнее задуматься над тем, как именно Трамп собирается «положить конец войнам». Кажется, точная цитата из недавнего: «Я намерен не развязывать войны, а положить им конец». С Израиля не желает начать? Или с Сомали? Вторая проблема — декларированный еще раньше «простой рецепт» главы республиканцев, как он положит конец конфликту между Россией и Украиной. Дескать, стоит только позвонить… И в 24 часа… Гадко, как-то эта мания величия попахивает. Ужо приедет барин, барин-то нас и рассудит. Тьфу. Что, кого, куда? Такая риторика на предвыборных митингах хороша, а на деле, кому он звонить собрался? Зеленский, понятно, спит и видит, как у него зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон (напомню, неофициальный символ республиканцев США).

Ну, да о наркомане потом. Сейчас о гипотетическом звонке Трампа в Кремль. Может состояться такой звонок? Запросто. Невзирая на то, что отношения России и США пробили дно. Горшки побиты вдребезги. В конце концов, именно Америка подпитывает силы в «незалежной», что держат на «штыках» и истерии в медиа режим бесноватого, вечно небритого фюрера. Не было б всех этих поставок вооружений, боеприпасов, денег, денег, денег… СВО бы закончилась еще в 2022-м. То есть картина ясная: сегодня мы воюем не просто с «соседом», а со всей кодлой проекта «анти-Россия» и штаты в нем играют первую скрипку.

Ладно, предположим Трамп звонит Путину. — Хэллоу, май френд Владимир… Приказываю: боевые действия — стоп (по факту — прекращаем наше наступление), садись за стол переговоров с клоуном… С кем?! Тем самым уродом, что превратил бывшую советскую республику в фашистский рассадник, искоренил любое проявление мыслительного процесса, сожрал русский язык, православную веру, слова молитвы, снес неугодные памятники, вычеркнул из истории тысячи славных имен, переписав саму историю Украины, оболванил детей, посеял тотальный страх и ввел доносы в ранг подвига, продал всех и вся, включая своего мертвого деда, вывел новую породу «ловцов человеков», манкуртов, безжалостных и беспринципных убийц… Да тут хоть продолжай, хоть не продолжай, смертный приговор, без суда и следствия. Какой на фиг стол переговоров?!

Никакой остановки наступления не будет, и никакого звонка не будет. Право, Трамп же не совсем идиот — такой звонок и отказ на предложение о переговорах — политическое самоубийство. А что будет? СВО будет продолжаться. И не до тех пор, пока в Курской области не останется ни живого, ни раненого врага. Не до освобождения границ ДНР. И не до линии Днепра. Все просто, ребята. До конца. Самого престола Зели, идеологии нацизма и хитропопого селянства «пересичного громадянина», русофобства, хамства… Нам нужен добрый и надежный сосед, а не вот это все.

И вообще квазиобразование Украина, на мой не самый просвещенный взгляд, более не имеет права на жизнь. Эксперимент не удался. Убираем лабораторию. Бьем пробирки, сдаем стеклотару. Строим новый мир. Русский. А кто не с нами, бегом за миллионами «соотечественников», ласково принятых Польшей, Германией, Францией… Там ваша рабсила пригодится, ибо платить «украинским беженцам» никто просто так в мире больше не будет, а за мову будут бить морду. В назидание потомкам, в отместку за унижение коллективного Запада, вздумавшего чужими руками побороться с русским медведем.

Перегибаю? Отнюдь. Ну сами подумайте. Ок, вот мы все (как и хочет Трамп) резко замирились. Договорились, стерли грани недопонимания. Они нам снимают санкции, возвращают активы, опять же пока Украину в НАТО не берут… Мы — оставляем все по линии фронта на день переговоров, не преследуем военных преступников, закрываем глаза на Бандеру и майданы, возвращаем пленных, милостиво разрешаем иметь собственные вооруженные силы штыков так в тысяч двадцать… И? Заживем? Начнем мирно и взаимовыгодно сосуществовать? В Киев потянутся наши послы, артисты на гастроли, беззастенчивые бизнесмены торгующие газом и воздухом? В Москву рванут украинские *ляди, в регионах устроят Дни украинской культуры, а парубки в вышиванках будут дарить столичным штучкам букеты? Все билеты на рейсы «Москва — Киев» раскуплены. В Крым едут на поправку здоровья «обманутые кровавым режимом бойцы ВСУ», а на рынках Херсонщины товаров-то, товаров, в том числе и «санкционных»… Противно?!

Серьезно! Мы как друг другу в глаза собираемся смотреть?! Люди, которые друг друга до этого в прицел только видели. Мерзавцы, которые Крымский мост взорвали, устраивали дичь с Бучей и Мариупольским роддомом, набитые взрывчаткой беспилотники на жилые дома направлявшие, мирняк расстреливавшие забавы для?! С ними замиряться? Или с теми, кто с криками «хайль» факельные шествия во Львове и Киеве устраивают? Или с теми, кто храмы сжигает, грабит? С памятниками воюет? Пленных пытает? Им в глаза смотреть?! И слышать жалкий киношный лепет: «Это не мы, нас так учили…». Так почему же ты, сволочь, был первым учеником?! Не бывать такому миру. Пока живы и здоровы понятия: государство и общество, мораль и порядок, закон и память, честь и историческая правда.

Кстати, о «первом ученике». Зеленский насколько беспринципная шкура, что переобулся в полете. Поздравил Трампа с победой четвертым по счету. Гы. Заявил, что очень даже ценит и понимает подход «мир через силу», что, по его мнению, сможет «практически приблизить справедливый мир в Украине». Короче, «с нетерпением ждёт эры сильных Соединённых Штатов» под руководством Трампа и рассчитывает на развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества. Прочитавших сие безобразие американцев тут же стошнило… Но есть в политике один дрянной постулат (касающийся подобных персонажей): это мерзавец, но это наш мерзавец. На что Зеля и рассчитывает. Быть частью механизма противовесов Запада и Востока, противостояния США и России.

Что же реально? На что нам (не клоуну-кокаинисту) рассчитывать в обозримом будущем? Как верно указал Дмитрий Медведев, на прагматичность Трампа, прижимистость богатого в общении с просящим бедным. Медведев назвал 47-го хозяина Белого дома «бизнесменом до мозга костей» и подчеркнул, что Трамп не станет тратить деньги на союзников США, «дурные благотворительные прожекты» и на «прожорливые» международные организации. «Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — заявил Медведев.

Сегодня, на волне предвыборной гонки Трамп все еще грозится сломать систему. Дескать, денег — никому и ничего, США выйдет из НАТО, снова станет великой… Но есть система. Которую Трамп, будучи 45-м президентом не то, что не сломал, сам сломался. Так что Зеленскому есть на что надеяться. Серьезно. Даже если 5 центов дадут, его пиарщики из «квартала» превратят это для внутреннего пользователя как перемогу перемог. Мужиков на Украине еще достаточно. Женщин опять же хотят мобилизовать. Снизу, из ТЦК так и просят — пора начинать сезон охоты на баб… Оружие… Оружие Запад даст. Положим, уже не «вундерваффе», а что попроще и поплоше, ну так ржавчину отмыть можно. Силами тех же баб, кстати.

В этих раскладах не учтены необычные, но имеющие место быть факторы. Например, Дональду — 78. Признаков деменции не наблюдается. И прогибаться он уже не будет. Особенно после убедительной победы. И налоги он снизит, будьте уверены, потому как реальная любовь «среднего американца» ему нужнее, чем гипотетическое ослабление России. И денег Киеву, кажется, уже не видать. Разве что в долг под кабальные обязательства. И вообще у Трампа еще какой зуб на Зелю. За его хамский визит в Пенсильванию в поддержку Камалы, за утечку разговора о похождениях сынка Байдена в Киеве, за мерзкое хуторское пренебрежение холопа… пока барин не видит.

И фоном — животный страх Зеленского. Чего уж там… война для бесноватого клоуна — жизнь, а мир — немедленная смерть. Скорее всего, от своих же «соратников». Бежать из Киева в форме немецкого майора (отсылка к булгаковской «Белой гвардии», если что) уже не выйдет.

А нам что… А нам воевать. Пару часов назад прочитал в ленте новостей о том, что депутат Госдумы Андрей Картаполов уверен, что победа Дональда Трампа на выборах президента США никак не повлияет на ситуацию в зоне СВО.

И он прав.

PS. Заметили, что ВВП не спешит поздравлять 47-го? Вот то-то, «не барин ты нам, уважаемый, не барин».

И.И. Телегин

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