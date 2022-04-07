До 1 июня планируется завершить грейдирование улично-дорожной сети в Крыму  

Аксёнов рассказал о ремонте дорог в Республике.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочей поездки в село Родниково Симферопольского района сообщил о сроках завершения работ по грейдированию улично-дорожной сети в Крыму. Он отметил, что, благодаря решению Президента, к 1 мая в бюджет Крыма поступят еще 4,5 млрд. рублей для приведения дорог в нормативное состояние. По мнению Главы Республики, ситуация в части содержания дорог должна измениться.

Аксёнов сообщил, что до 1 июня необходимо пройти полный круг по грейдированию улично-дорожной сети в Крыму. С учетом большой протяженности грунтовых дорог в Джанкойском, Сакском и Ленинском районах к этой дате должен быть обеспечен высокий уровень готовности. Для ускорения темпов работ и систематизации логистики ГУП РК «Крымавтодор» будет оказана поддержка в снабжении производственными материалами.

За «Крымавтодором» к концу следующей недели должны быть закреплены карьеры, откуда будет поставляться щебень, — уточнил Глава Республики.

Кроме того, руководители всех подразделений «Крымавтодора» будут еженедельно предоставлять отчеты о проведении грейдирования в сельской местности и городах.

Что касается Симферополя, сейчас ремонт ведется на улице Воровского, а после завершения работ на улицах Пролетарской и Толстого уйдем в частный сектор города и жилые массивы, — сообщил Аксёнов.

Он акцентировал внимание на том, что три основные трассы, по которым ездит в летний сезон больше всего гостей, должны быть приведены в идеальное состояние к началу курортного сезона. Это трассы «Симферополь – Ялта», «Симферополь – Евпатория» и «Симферополь – Николаевка».

Остальные дороги тоже должны соответствовать стандарту. Но в первую очередь те, которые ведут в курортные регионы. Кроме того, к началу сезона нужно обеспечить порубку сухостоя и приведение в порядок придорожной полосы на межмуниципальных дорогах, — указал Глава РК.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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