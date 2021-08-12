До конца года на Корабельной стороне Севастополя отремонтируют 18 дорог

Корабельная сторона Нахимовского района Севастополя становится более комфортной для автомобилистов и пешеходов. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году запланированы дорожно-ремонтные работы на улицах общей протяженностью 9 км. Об эом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приёмка работ уже прошла на ул. Бирюлёва, ул. 3-я Бастионная, ул. К. Гармаша. Основные работы завершены на улицах К. Либкнехта, Окопная, Папанина, Генерала Родионова, проезде ул. Окопная-ул. Горпищенко. До ввода объектов в эксплуатацию для обеспечения безопасности дорожного движения здесь появятся новые знаки и разметка. На ремонт дорог Корабельной стороны выделено около 123 млн рублей, — рассказал директор дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Владимир Давыдченко.

В программу нацпроекта вошли ул. Героев Севастополя, ул. Учебная, ул. Железнодорожная, ул. Р. Люксембург, ул. Папанина, ул. Бутырская, ул. Генерала Родионова, пер. Геннериха, ул. 3-я Бастионная, ул. Севская, ул. К. Гармаша, ул. К. Либкнехта, ул. Окопная, проезд ул. Окопная-ул. Горпищенко, ул. Бирюлёва, ул. Елецкая, ул. Казанская, ул. Ереванская.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировано 15 основных дорог района, в том числе ул. Горького, ул. Н. Островского, ул. Истомина, ул. Семипалатинская.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.