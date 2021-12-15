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До конца года в Крыму перекроют дорогу «Гвардейсое – Красное»

До конца года в Крыму перекроют дорогу «Гвардейсое – Красное»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 15.12.2021

Служба автомобильных дорог Крыма сообщает о том, что движение по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Гвардейсое – Красное» будет временно перекрыто. Ограничение начнет действовать с 9 часов утра 24 декабря и продлится до 31 декабря. Причина — проведение ремонтных работ на железнодорожном переезде перегона «Остряково – Симферополь Грузовой».

Движение на данном участке будет обеспечено в соответствии со схемой организации дорожного движения. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и иные технические средства организации дорожного движения. Просим участников дорожного движения руководствоваться схемой организации дорожного движения или выбирать альтернативные пути объезда, — сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.

До конца года в Крыму перекроют дорогу «Гвардейсое – Красное»

 

До конца года в Крыму перекроют дорогу «Гвардейсое – Красное»

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