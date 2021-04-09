До конца года в Севастополе дополнительно отремонтируют 31 улицу

Дополнительные средства, выделенные Правительством Российской Федерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в размере 437 млн. рублей, в Севастополе направят на ремонт 31 автомобильной дороги общей протяженностью 21,5 км.

По информации городского правительства, в дополнительный перечень вошли участки дорог с высокой интенсивностью транспортных средств, в том числе общественного транспорта, а также дороги вблизи социально значимых объектов.

В частности, в нормативное состояние планируется привести участок ул. Гидрографическая от ул. Льва Толстого до ул. Токарева, участок дороги Ялта-Гончарное (ул. Владимира Тюкова) в с. Орлиное, ул. Тисовая, ул. Народных Ополченцев.

Кроме того, в план дорожных работ включили объекты по итогам общественных обсуждений программы ремонта 2021 года: ул. Железнодорожная, ул. Мачтовая, дублер ул. Аксютина, ул. 7-го ноября, ул. 9 Мая, ул. Загородная.

Ремонтом предусмотрено фрезерование изношенного дорожного покрытия, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, замена бордюров, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, — отметили в правительстве Севастополя.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в нормативное состояние приведут 70 автомобильных дорог общей протяженностью около 50 км.