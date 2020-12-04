До конца года в Севастополе намерены завершить 20 объектов ФЦП

О том, что в 2020 году в Севастополе будут завершены 20 объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», в эфире телеканала СТВ сказал Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В этом году нам надо было ввести 22 объекта. Сейчас скорректировали программу. Ввод двух объектов переносится на следующий год по объективным причинам. Это полное завершение реконструкции Камышового шоссе, в этом году будет запущено четырехполосное движение. За последние недели рабочие взяли высокий темп, на площадке много техники и материалов. Укладка финального слоя асфальта будет сделана весной. С другой стороны, это позволит выявить слабые стороны трассы. В результате мы получим дорогу, которая как минимум 15 лет прослужит, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Второй объект, ввод которого будет перенесен на 2021 год – вторая очередь школы в Казачьей бухте. Завершить работы планируется в первой половине следующего года.

В этом году уже введены в строй шесть объектов ФЦП: проведена газификация сел Андреевки и Любимовки, сдана вторая очередь Инженерной школы, детский садик на ул. Симонок, детский садик в Орлином и пассажирский причал №65 (бухта Троицкая).

Оставшиеся 14 объектов – в высокой степени готовности. В частности, газификация села Резервного, котельные на ул. Терлецкого и ул. Р. Люксембург, ЦТП-49, ЦТП-52, ЦТП-34, седьмой этап трассы «Таврида» (дорогой уже пользуются, но окончательно она будет введена в декабре), дом для депортированных крымских татар, ФОК по ул. Гавена, ветеринарная лечебница по ул. Могилевская, ветеринарная лечебница по ул. Бутырская.

Есть несколько сложных объектов. Если не успеем ввести, то 100% строительных работ закончим. Это дорога к аэропорту Бельбек, подстанция скорой помощи № 2 и подстанция скорой помощи № 10, которая уже построена, но технологическое подключение планировалось только в 2023 году. Программу скорректировали, работы ведутся, — отмечает Михаил Развожаев.

Кроме того, по словам губернатора Севастополя, в этом году приступили к реализации объектов ФЦП: больницы скорой медицинской помощи, восьмому участку трассы «Таврида», детским садам, школам, поликлиникам.