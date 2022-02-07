До конца года в Белогорском районе Крыма построят два детсада и одну школу

В Белогорском районе Крыма продолжается строительство детских садов в селе Литвиненково, микрорайоне Сары-Су и школы в селе Зеленогорское.

Новый детский сад для сёл Литвиненково, Украинка и Владимировка довольно востребован. Возить детей в Зую стало неудобно из-за новой дорожной развязки, разделяющей населенные пункты. Детский сад, рассчитанный на 80 воспитанников, уже находится на завершающей стадии строительства, в нем проводятся внутренние работы, благоустраивается территория, — рассказала депутат Госсовета РК Анна Рубель.

Не менее важный объект, по мнению парламентария, детский сад в микрорайоне Сары-Су города Белогорска.

С каждым годом здесь увеличивается количество семей с детьми, при этом действующие в городе дошкольные учреждения расположены на большом расстоянии от микрорайона. В новый детский сад родителям будет удобнее отправлять своих детей, которые будут находиться в современном, красивом, теплом здании, — уверена Рубель.

Ну а единственный долгострой на территории Белогорского района – зеленогорская школа.

Данная ситуация возникла из-за недобросовестной работы предыдущего подрядчика. Сегодня работы возобновлены, уже проводятся внутренние работы, оформляется фасад здания, благоустраивается стадион. Поэтому можно рассчитывать на открытие школы в сентябре этого года, – пояснила Анна Рубель.

Она подтвердила, что строительство образовательного учреждения и ввод его в эксплуатацию находится на контроле руководства Крыма.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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