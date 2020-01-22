Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»

crimeapress_news

До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»
Фото: sev.gov.ru

До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 22.01.2020

Участок дороги «Орловка – Бахчисарай» перекроют с 30 января до 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

С 30 января по 15 марта будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Орловка – Бахчисарай км 19+200 – км 19+700, в связи с проведением строительно-монтажных работ на шестом этапе трассы «Таврида», — говорится в сообщении.

Ограничение движения вводится в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым от 30 декабря прошлого года, предусматривающим установку на указанном участке соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения.

Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками дорожного движения и выбирать альтернативные пути по автомобильным дорогам «Береговое – Бахчисарай», «Симферополь — Бахчисарай – Севастополь» и «Долинное — Симферополь – Севастополь», — уточнили в Службе автодорог РК.

 

До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.