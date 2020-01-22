До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»

Участок дороги «Орловка – Бахчисарай» перекроют с 30 января до 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
С 30 января по 15 марта будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Орловка – Бахчисарай км 19+200 – км 19+700, в связи с проведением строительно-монтажных работ на шестом этапе трассы «Таврида», — говорится в сообщении.
Ограничение движения вводится в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым от 30 декабря прошлого года, предусматривающим установку на указанном участке соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения.
Просим участников дорожного движения руководствоваться знаками дорожного движения и выбирать альтернативные пути по автомобильным дорогам «Береговое – Бахчисарай», «Симферополь — Бахчисарай – Севастополь» и «Долинное — Симферополь – Севастополь», — уточнили в Службе автодорог РК.