До середины марта будет перекрыто движение на участке дороги «Бахчисарай – Орловка»

Участок дороги «Орловка – Бахчисарай» перекроют с 30 января до 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

С 30 января по 15 марта будет прекращено движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги Орловка – Бахчисарай км 19+200 – км 19+700, в связи с проведением строительно-монтажных работ на шестом этапе трассы «Таврида», — говорится в сообщении.

Ограничение движения вводится в соответствии с приказом министерства транспорта Республики Крым от 30 декабря прошлого года, предусматривающим установку на указанном участке соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения.