«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Январские морозы нипочем теплицам «Доброй фермы» Севастопольского «Добровольца». Это снаружи трещали морозы, а внутри — весеннее тепло, яркий свет «искусственного солнца», полив и рассада, тянущаяся вверх. Как рассказал лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, к помидорам на днях добавились огурцы.

«Добрая Ферма» встретила зиму достойно. К рассаде помидора, прибавились огурцы. Пока, слава Богу, все идёт по плану, — рассказал Дмитрий Голиков.

Напомним, цель проекта «Настоящие продукты», для реализации которого и создано КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) «Добрая ферма»,- обеспечение севастопольцев здоровыми, экологически чистыми продуктами питания. Как это будет? Лидер «Добровольца «пока не раскрывает всех секретов.

Пока еще рано говорить. Все сообщим. Пока планируем розничную продажу и онлайн развозки. Думаю, к марту уже кое-что будет ясно, — резюмировал Дмитрий Голиков.

Такими темпами – точно будет. Подробнее о «Доброй ферме» Севастопольского «Добровольца» — в нашей подборке.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».