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«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:40 21.01.2021

Январские морозы нипочем теплицам «Доброй фермы» Севастопольского «Добровольца». Это снаружи трещали морозы, а внутри — весеннее тепло, яркий свет «искусственного солнца», полив и рассада, тянущаяся вверх. Как рассказал лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков, к помидорам на днях добавились огурцы.

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

«Добрая Ферма» встретила зиму достойно. К рассаде помидора, прибавились огурцы. Пока, слава Богу, все идёт по плану, — рассказал Дмитрий Голиков.

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Напомним, цель проекта «Настоящие продукты», для реализации которого и создано КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство) «Добрая ферма»,- обеспечение севастопольцев здоровыми, экологически чистыми продуктами питания. Как это будет? Лидер «Добровольца «пока не раскрывает всех секретов.

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Пока еще рано говорить. Все сообщим. Пока планируем розничную продажу и онлайн развозки. Думаю, к марту уже кое-что будет ясно, — резюмировал Дмитрий Голиков.

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Такими темпами – точно будет. Подробнее о «Доброй ферме» Севастопольского «Добровольца» — в нашей подборке.

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Добрая ферма» Севастопольского «Добровольца» спокойно пережила январские морозы

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