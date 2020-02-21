«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

В Балаклавском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие «Святое дело – Родине служить!», посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие: общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда, Вооруженных Сил России и правоохранительных органов, Общественное Движение «Доброволец», Севастопольское отделение ветеранской организации «Боевое Братство», «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг», депутаты, представители городских и муниципальных властей.

Перед собравшимися выступили заместитель председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, депутаты Вячеслав Камзолов и Василий Зубенко.

От имени Законодательного Собрания хочу сказать огромное спасибо всем, кто носил, носит и будет носить военную форму. Защищать Отечество – это большая честь. Наши деды и прадеды выполнили свой долг, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, наши воины-интернационалисты продолжили этот боевой путь. Сегодня у нас подрастает новая смена, наши дети, которые вскоре встанут на защиту рубежей нашей страны. Отрадно, когда такие праздники мы встречаем все вместе – ветераны, люди старшего поколения, наши дети, внуки, правнуки. Мы все должны, знать нашу историю, почитать наших героев и передавать эти знания подрастающему поколению, — отметила вице-спикер севастопольского парламента.

Татьяна Лобач пожелала всем единения. Она вспомнила события, которые произошли шесть лет назад и в итоге изменившие историю не только Севастополя и Крыма, но всего мира.

Мы, севастопольцы, крымчане, объединились в единое целое. Мы не допустили навязывания чуждых нам ценностей, отстояли свои цели, сохранили нашу историю, — сказала парламентарий.

Она поздравила с праздником, пожелала силы, мужества и мира. Ветеранам и военнослужащим были вручены подарки и Почетные грамоты.

От имени всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» к собравшимся обратился руководитель Севастопольского отделения организации Василий Зубенко. Он отметил особую роль балаклавского ветеранского сообщества в работе по патриотическому воспитанию и сохранению истинных ценностей, которая ведётся в Севастополе, а также вручил членам «Боевого Братства» — депутатам Совета Балаклавского МО Виталию Аржевикину и Дмитрию Голикову (лидер ОД «Доброволец») Благодарственные письма «За огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, за сохранение исторической памяти нашего Отечества и постоянное участие в ветеранском движении».

Творческие коллективы Балаклавского ДК (директор – Марина Ткачёва) представили праздничную программу. Кроме того, были организованы вставки севастопольских поисковых отрядов, детских рисунков изостудии «Солдат на посту», раритетных находок, фотографий клуба любителей истории и литературы — «Отчизны верные сыны». Коллективы ДК поздравили гостей ярким концертом.