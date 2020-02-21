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«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:04 21.02.2020

В Балаклавском Дворце культуры прошло торжественное мероприятие «Святое дело – Родине служить!», посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие: общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны и труда, Вооруженных Сил России и правоохранительных органов, Общественное Движение «Доброволец», Севастопольское отделение ветеранской организации «Боевое Братство», «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг», депутаты, представители городских и муниципальных властей.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Перед собравшимися выступили заместитель председателя Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, депутаты Вячеслав Камзолов и Василий Зубенко.

От имени Законодательного Собрания хочу сказать огромное спасибо всем, кто носил, носит и будет носить военную форму. Защищать Отечество – это большая честь. Наши деды и прадеды выполнили свой долг, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, наши воины-интернационалисты продолжили этот боевой путь. Сегодня у нас подрастает новая смена, наши дети, которые вскоре встанут на защиту рубежей нашей страны. Отрадно, когда такие праздники мы встречаем все вместе – ветераны, люди старшего поколения, наши дети, внуки, правнуки. Мы все должны, знать нашу историю, почитать наших героев и передавать эти знания подрастающему поколению, — отметила вице-спикер севастопольского парламента.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Татьяна Лобач пожелала всем единения. Она вспомнила события, которые произошли шесть лет назад и в итоге изменившие историю не только Севастополя и Крыма, но всего мира.

Мы, севастопольцы, крымчане, объединились в единое целое. Мы не допустили навязывания чуждых нам ценностей, отстояли свои цели, сохранили нашу историю, — сказала парламентарий.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Она поздравила с праздником, пожелала силы, мужества и мира. Ветеранам и военнослужащим были вручены подарки и Почетные грамоты.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

От имени всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» к собравшимся обратился руководитель Севастопольского отделения организации Василий Зубенко. Он отметил особую роль балаклавского ветеранского сообщества в работе по патриотическому воспитанию и сохранению истинных ценностей, которая ведётся в Севастополе, а также вручил членам «Боевого Братства» — депутатам Совета Балаклавского МО Виталию Аржевикину и Дмитрию Голикову (лидер ОД «Доброволец») Благодарственные письма «За огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи, за сохранение исторической памяти нашего Отечества и постоянное участие в ветеранском движении».

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Творческие коллективы Балаклавского ДК (директор – Марина Ткачёва) представили праздничную программу. Кроме того, были организованы вставки севастопольских поисковых отрядов, детских рисунков изостудии «Солдат на посту», раритетных находок, фотографий клуба любителей истории и литературы — «Отчизны верные сыны». Коллективы ДК поздравили гостей ярким концертом.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

Фото и материалы: пресс-службы ОД «Доброволец» и Заксобрания Севастополя. Больше фото — ЗДЕСЬ.

«Доброволец», «Боевое Братство», севастопольские депутаты поздравили защитников Отечества

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