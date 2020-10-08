«Доброволец» держит на контроле дорожные работы на улице Строительной в Балаклаве

В рамках взаимодействия Общественного Движения «Доброволец» и «Севавтодора», руководитель ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, совместно с представителями «Севастопольского Автодора» проинспектировал произведённые работы по замене дорожного полотна на улице Строительной в Балаклаве.

Депутат собрал срез общественного мнения по тем моментам, которые местные жители посчитали не выполненными в полном объёме. Представители заказчика ремонта дороги зафиксировали проблемные участки, пообщались с балаклавцами. Самые большие опасения людей вызывали остатки старого асфальтового покрытия и щебня, оставленного на тротуарах и газонах, состояние «ливнёвки», доступность новых остановочных павильонов.

Специалисты «Автодора» заверили граждан в том, что все замечания и пожелания будут учтены. «Доброволец» принимает участие, как контроль со стороны общественности уже не на первом участке реконструкции балаклавских дорог и имеет все основания полагать, что и на этом участке обратная связь будет эффективной и удовлетворит потребности местного населения, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

В ходе рейда дорожники и общественники посетили также улицу Богдана Хмельницкого, где местные жители озабочены интенсивным, аварийно опасным движением. В ходе встречи с местным активом выработаны предварительные механизмы решения проблемы.

По итогам рабочих встреч Дмитрий Голиков отметил, что «Севастопольский Автодор» в своей работе старается учитывать мнение горожан. Общественная организация и сам депутат всегда готовы выступить посредниками в этом диалоге. Главное – результат, а он есть.