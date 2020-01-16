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«Доброволец» если обещает, то делает. У пожилой жительницы Балаклавы налаживается быт

«Доброволец» если обещает, то делает. У пожилой жительницы Балаклавы налаживается быт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:06 16.01.2020

Севастопольский «Доброволец» исполнил данное пожилой жительнице Балаклавы обещание. У нее дома теперь будет тепло. Коммунальщики (хоть и с «приданным ускорением») поменяли батарею отопления.

Об этом вопиющем случае — ЗДЕСЬ. Скажем так, дом №15 по ул. Строительной в Балаклаве – не то место, в котором хочется жить. Но при усилиях самих жильцов, Балаклавского депутата, лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова и местной Управляющей компании, быт в доме наладить можно.

Несколько дней назад ко мне как к депутату обратилась женщина за помощью. Просила помочь отремонтировать и запустить в работу ее старую, пятидесятых годов выпуска батарею. Женщина уже почти неделю жила в холоде. Раньше она пользовались старой батареей вместе с соседями. Одной батареей на двоих, на два помещения… Соседи поставили себе новый радиатор. Бабулька не могла себе этого позволить. Просила меня помочь ей отремонтировать старый… Конечно, мы ей помогли, — рассказал Дмитрий Голиков.

«Доброволец» если обещает, то делает. У пожилой жительницы Балаклавы налаживается быт

Батарею приобрел сам Дмитрий, а вот с ее установкой пришлось повозиться.

Как бы то ни было, но пожилая женщина больше не мёрзнет, а главное: у неё вновь появилась вера в людей. Спасибо директору ООО «УК Балаклавского района» Сергею Глебову, который оперативно отреагировал, — отметила сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

По ее словам, установить приобретённую батарею оказалось не так просто — коммуникации дома в плачевном состоянии. Но мастера Управляющей компании сделали всё быстро и качественно. И в маленькой кухоньке пенсионерки уже тепло, это главное. Теперь на очереди – страшная дверь «родом из прошлого века».

«Доброволец» если обещает, то делает. У пожилой жительницы Балаклавы налаживается быт

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» если обещает, то делает. У пожилой жительницы Балаклавы налаживается быт

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