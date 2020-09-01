«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

Как мы уже сообщали, 30 августа в Севастополе, в спортивной школе №7 стартовал турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судьи международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 юных боксеров (мальчишек и девчонок 2007-2010 г.р.). Гостями турнира стали представители Общественного Движения «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя».

Лидер ОД «Доброволец», вице-президент Федерации бокса Севастополя Дмитрий Голиков приветствовал юных участников турнира. Руководитель Координационного совета объединения «Здоровые силы Севастополя», член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов вручил заслуженные награды победителям.

Отметим, что на ринге сражались и воспитанники активного члена ОД «Доброволец» — тренера по боксу балаклавской седьмой спортшколы Игоря Петрова. Ну а координатор молодёжного направления «Здоровых сил Севастополя», кандидат в мастера спорта, член Федерации бокса Севастополя Артур Валис не пропустил ни одного боя, переживая за исход каждой боксёрской «дуэли». Он не на много старше участников соревнований, но уже в его юном возрасте старшие товарищи доверили ему серьёзное направление работы — молодёжное крыло общественного объединения.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».