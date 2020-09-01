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«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:08 01.09.2020

Как мы уже сообщали, 30 августа в Севастополе, в спортивной школе №7 стартовал турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судьи международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 юных боксеров (мальчишек и девчонок 2007-2010 г.р.). Гостями турнира стали представители Общественного Движения «Доброволец» и объединения «Здоровые силы Севастополя».

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

Лидер ОД «Доброволец», вице-президент Федерации бокса Севастополя Дмитрий Голиков приветствовал юных участников турнира. Руководитель Координационного совета объединения «Здоровые силы Севастополя», член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов вручил заслуженные награды победителям.

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

Отметим, что на ринге сражались и воспитанники активного члена ОД «Доброволец» — тренера по боксу балаклавской седьмой спортшколы Игоря Петрова. Ну а координатор молодёжного направления «Здоровых сил Севастополя», кандидат в мастера спорта, член Федерации бокса Севастополя Артур Валис не пропустил ни одного боя, переживая за исход каждой боксёрской «дуэли». Он не на много старше участников соревнований, но уже в его юном возрасте старшие товарищи доверили ему серьёзное направление работы — молодёжное крыло общественного объединения.

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» приветствовали участников турнира «Балаклавский ринг»

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