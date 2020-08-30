Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

Общественное Движение «Доброволец» после горячей точки в летописи летних дел – фестваля «Крымская жара» в Байдарской долине сосредоточил своим усилия на взаимодействии с молодым объединением «Здоровые силы Севастополя» (подробнее — ЗДЕСЬ), реализации собственных работающих проектов – автолавки для отдаленных сел, программы «Продуктовое обеспечение», адресной помощи нуждающимся, поддержке начинаний «Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин» и его руководителя Андрея Фомина.

Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков отмечает:

За короткий период, практически все вопросы инвалидов, проживающих в долинах, взятые на контроль организацией, решены положительно. Люди получают группы инвалидности, меняют их. Лечатся в стационарах, к ним на дом едут специалисты. Родственники в шоке. Да, если честно, и я такого не ожидал… И двигателем всего этого является — инвалид 1-й группы Андрей Фомин. И, конечно, правильно выстроенные, рабочие отношения с Департаментом здравоохранения Севастополя. Первый заместитель Департамента Владислав Нусинов, когда была наша первая с ним встреча сказал: «Работайте ребята, все что требуется от нас, будет сделано»! И не обманул! В общем, посмотрев на всё это, я, являясь балаклавским депутатом, не смог не включить в эту программу и помощь инвалидам Балаклавы. Тем более уже пошли обращения. А организация теперь переходит на региональный уровень. И это правильно! В добрый путь.

А еще первое сентября «на носу», значит «Доброволец» точно проведает «особенных детей». Кроме того, нужно оказать помощь предпринимателям-одиночкам, это не бизнес, а именно социальное направление – поддержка производителей и нормализация ценовой политики в городе.

30 августа в спортивной школе №7 стартовал турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судье международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Ялты, Кореиза, Бахчисарая, Евпатории, Алушты, Гаспры, Ромашкино. Честь Города-Героя защищают боксеры СШОР 4, СШОР 8, СШ 7. Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации бокса Севастополя, депутат Совета Балаклавского муниципального округа, лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков, глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, директор СШ 7, мастер спорта по боксу, участник Чемпионата мира в Берлине Сергей Родюков.

И важная информация по проекту автолавки:

В целях улучшения условий обслуживания — принято решение о назначении координатором проекта — Трифонова Андрея. Телефон: +7 (978) 983-45-29. Рады быть полезными, — уточнил Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».