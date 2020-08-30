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Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:46 30.08.2020

Общественное Движение «Доброволец» после горячей точки в летописи летних дел – фестваля «Крымская жара» в Байдарской долине сосредоточил своим усилия на взаимодействии с молодым объединением «Здоровые силы Севастополя» (подробнее — ЗДЕСЬ), реализации собственных работающих проектов – автолавки для отдаленных сел, программы «Продуктовое обеспечение», адресной помощи нуждающимся, поддержке начинаний «Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин» и его руководителя Андрея Фомина.

Сегодня, 30 августа в спортивной школе №7 стартовал Турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судье международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Ялты, Кореиза, Бахчисарая, Евпатории, Алушты, Гаспры, Ромашкино. Честь города-героя защищают боксе СШОР 4, СШОР 8, СШ 7. Турнир традиционно посвящается памяти судьи международной категории, офицера-подводника, капитана I ранга Валерия Ивановича Колотко. Об уникальности Валерия Колотко говорит то, что он пережил все тяготы блокадного Ленинграда, впоследствии, будучи потомственным моряком, стал одним из лучших командиров подводных лодок Черноморского флота. Любовь к спорту позволила ему получить вторую профессию – боксерского арбитра. Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации бокса Севастополя, депутат Совета Балаклавского муниципального округа Дмитрий Голиков, глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, директор СШ 7, мастер спорта по боксу, участник Чемпионата мира в Берлине Сергей Родюков. В первый день соревнований на ринг вышли девушки и девочки, в полуфинальных поединках сразились юноши. Завтра пройдут финальные поединки турнира. Начало в 10.00

Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков отмечает:

За короткий период, практически все вопросы инвалидов, проживающих в долинах, взятые на контроль организацией, решены положительно. Люди получают группы инвалидности, меняют их. Лечатся в стационарах, к ним на дом едут специалисты. Родственники в шоке. Да, если честно, и я такого не ожидал… И двигателем всего этого является — инвалид 1-й группы Андрей Фомин. И,  конечно, правильно выстроенные, рабочие отношения с Департаментом здравоохранения Севастополя. Первый заместитель Департамента Владислав Нусинов, когда была наша первая с ним встреча сказал: «Работайте ребята, все что требуется от нас, будет сделано»! И не обманул! В общем, посмотрев на всё это, я, являясь балаклавским депутатом, не смог не включить в эту программу и помощь инвалидам Балаклавы. Тем более уже пошли обращения. А организация теперь переходит на региональный уровень. И это правильно! В добрый путь.

Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

А еще первое сентября «на носу», значит «Доброволец» точно проведает «особенных детей». Кроме того, нужно оказать помощь предпринимателям-одиночкам, это не бизнес, а именно социальное направление – поддержка производителей и нормализация ценовой политики в городе.

Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

30 августа в спортивной школе №7 стартовал турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судье международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Ялты, Кореиза, Бахчисарая, Евпатории, Алушты, Гаспры, Ромашкино. Честь Города-Героя защищают боксеры СШОР 4, СШОР 8, СШ 7. Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации бокса Севастополя, депутат Совета Балаклавского муниципального округа, лидер ОД «Доброволец»  Дмитрий Голиков, глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, директор СШ 7, мастер спорта по боксу, участник Чемпионата мира в Берлине Сергей Родюков.

Сегодня, 30 августа в спортивной школе №7 стартовал Турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судье международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Ялты, Кореиза, Бахчисарая, Евпатории, Алушты, Гаспры, Ромашкино. Честь города-героя защищают боксе СШОР 4, СШОР 8, СШ 7. Турнир традиционно посвящается памяти судьи международной категории, офицера-подводника, капитана I ранга Валерия Ивановича Колотко. Об уникальности Валерия Колотко говорит то, что он пережил все тяготы блокадного Ленинграда, впоследствии, будучи потомственным моряком, стал одним из лучших командиров подводных лодок Черноморского флота. Любовь к спорту позволила ему получить вторую профессию – боксерского арбитра. Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации бокса Севастополя, депутат Совета Балаклавского муниципального округа Дмитрий Голиков, глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, директор СШ 7, мастер спорта по боксу, участник Чемпионата мира в Берлине Сергей Родюков. В первый день соревнований на ринг вышли девушки и девочки, в полуфинальных поединках сразились юноши. Завтра пройдут финальные поединки турнира. Начало в 10.00

И важная информация по проекту автолавки:

В целях улучшения условий обслуживания — принято решение о назначении координатором проекта — Трифонова Андрея. Телефон: +7 (978) 983-45-29. Рады быть полезными, — уточнил Дмитрий Голиков.

Сегодня, 30 августа в спортивной школе №7 стартовал Турнир по боксу «Балаклавский ринг», посвященный памяти капитана перового ранга, судье международной категории по боксу АИБА Валерия Ивановича Колотко. Спортивный праздник объединил 180 спортсменов 2007-2010 годов рождения из Севастополя, Симферополя, Ялты, Кореиза, Бахчисарая, Евпатории, Алушты, Гаспры, Ромашкино. Честь города-героя защищают боксе СШОР 4, СШОР 8, СШ 7. Турнир традиционно посвящается памяти судьи международной категории, офицера-подводника, капитана I ранга Валерия Ивановича Колотко. Об уникальности Валерия Колотко говорит то, что он пережил все тяготы блокадного Ленинграда, впоследствии, будучи потомственным моряком, стал одним из лучших командиров подводных лодок Черноморского флота. Любовь к спорту позволила ему получить вторую профессию – боксерского арбитра. Почетными гостями турнира стали вице-президент Федерации бокса Севастополя, депутат Совета Балаклавского муниципального округа Дмитрий Голиков, глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, директор СШ 7, мастер спорта по боксу, участник Чемпионата мира в Берлине Сергей Родюков. В первый день соревнований на ринг вышли девушки и девочки, в полуфинальных поединках сразились юноши. Завтра пройдут финальные поединки турнира. Начало в 10.00

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Над чем работал севастопольский «Доброволец» в последние дни августа

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