«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» провели рейд программы Всероссийской акции «Мы вместе»

Всероссийская акция «Мы вместе» получила развитие в программе «ОНФ. Помощь» в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение». По большому счету, это реальная помощь людям в регионах. Всем тем, кто звонит на Прямую линию Владимиру Путину. А ведь Прямая линия Президента проходит лишь один раз в год, поэтому Общероссийский народный фронт предложил новый формат, когда в течение всего года через президентское движение можно формулировать наиболее волнующие проблемы. Ну а дальше за дело берутся волонтеры и оказывают реальную посильную помощь.

Каждый новый шаг в совместной работе ОД «Доброволец» и волонтёрского штаба «Мы вместе. Севастополь» становится крепким звеном в цепи деятельности, направленной на заботу о земляках, — отмечает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Накануне по адресам севастопольцев, дозвонившихся на прямую линию Президента, оставившим заявки, надеющихся на поддержку, во главе волонтёрской группы отправился член Объединения «Здоровые силы Севастополя», созданного на базе ОД «Доброволец» (НКО-оператора Всероссийской акции «Мы вместе» в Севастополе) — Чемпион мира по боксу Дилмурод Сатыбалдиев. Молодые спортсмены, в числе которых кандидат в мастера спорта по боксу, член севастопольской федерации бокса Артур Валес, с большим энтузиазмом приняли участие в рейде рядом со своими старшими товарищами и наставниками.

Поручение, после прямой линии Президента Российской Федерации выполняют «Здоровые Силы Севастополя». Спортсмены, вместе с нашими добровольцами доставили продуктовую помощь людям, обратившимся на Прямую линию. Продукты — это знак внимания и к людям, и к тем проблемам, с которыми люди обратились, и с которыми ещё предстоит разбираться, — отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Волонтеры признаются: тяжёлый насыщенный день принёс массу позитивных эмоций: реакция людей, получивших такую обратную связь, обратившись к Президенту, — бесценна.

Для людей самое важное – внимание. И не в продуктовых пакетах дело, а в том, что их проблема услышана — она в работе. Понимаем, далеко не всё возможно будет решить, но люди знают, что каждое обращение принято и наш визит — тому подтверждение. Столько слов благодарности, столько глаз, загоревшихся искрой надежды, приветы Президенту и всем причастным к этому простому человеческому вниманию лились рекой, — делится впечатлениями сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Представьте – звонок в дверь. — Кто там?. — К вам приехал Чемпион мира Дилмурод Сатыбалдиев. Вы обращались на Прямую линию Президента?. Люди, воодушевлённые вниманием, не просто принимали подарки, но начинали разговор, брали контактные данные волонтеров, осознавая, что их вопросы услышаны, что обратная связь будет и впредь.

Продуктовая помощь на первом этапе была оказана жителям Нахимовского района. Впереди нас ждут «горячие дни» напряжённой работы во всех районах города. Но мы обязательно оправдаем высокую честь, оказанную организаторами акции и выполним почётное поручение на самом высоком уровне. Спортсмены-волонтёры «Здоровых сил Севастополя» примут участие в каждом рейде проекта, — подчеркивает пресс-служба ОД «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».