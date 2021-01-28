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«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» - за трезвый Крым

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» — за трезвый Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:57 28.01.2021

Состоялась рабочая встреча лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова, координатора объединения «Здоровые силы Севастополя» Артура Валиса и уполномоченного представителя фонда «За трезвый Крым» Ивана Смирнова.

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» - за трезвый Крым

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец»

Как сообщает пресс-служба ОД «Доброволец», в ходе встречи были продуманы пути взаимодействия организаций в рамках будущих социальных проектов. Участники подчеркнули, что первая совместная задача: начать совместную борьбу с пропагандой наркотиков в Севастополе. Отметим, что реабилитационные центры фонда «За трезвый Крым» уже 9 лет оказывают помощь алко- и наркозависимым. Подробнее об этой деятельности — на сайте фонда.

 

«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» - за трезвый Крым

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