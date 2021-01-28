«Доброволец» и «Здоровые силы Севастополя» — за трезвый Крым

Состоялась рабочая встреча лидера Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова, координатора объединения «Здоровые силы Севастополя» Артура Валиса и уполномоченного представителя фонда «За трезвый Крым» Ивана Смирнова.

Как сообщает пресс-служба ОД «Доброволец», в ходе встречи были продуманы пути взаимодействия организаций в рамках будущих социальных проектов. Участники подчеркнули, что первая совместная задача: начать совместную борьбу с пропагандой наркотиков в Севастополе. Отметим, что реабилитационные центры фонда «За трезвый Крым» уже 9 лет оказывают помощь алко- и наркозависимым. Подробнее об этой деятельности — на сайте фонда.