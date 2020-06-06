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«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 12:50 06.06.2020

Территориальные Общественные Самоуправления (ТОСы) Байдарской и Варнаутской долин Севастополя объединяются для совместной конструктивной работы по развитию района и улучшения качества жизни сельских жителей. Руководители ТОСов пригласили на своё совещание руководителя Общественного Движения «Доброволец» Дмитрия Голикова и председателя ветеранских организаций Балаклавского района, входящих в состав «Добровольца», Лидию Шеховцову.

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

Дмитрий Голиков поделился с собравшимися активистами опытом объединения общественных организаций в единую, эффективную, дееспособную структуру. Действительно, ОД «Доброволец» — яркий пример объединения организаций, которые, действуя вместе, выполняя общие задачи, остаются самодостаточными и независимыми.

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

В перспективе развития Байдарской и Варнаутской долин объединение усилий общественников и местных жителей станет ключевым вектором, направленным на процветание региона, уверен Дмитрий Голиков.

Целостность развития долин положительно скажется, прежде всего, на людях, которые и есть главной ценностью и их благополучие должно быть неоспоримым приоритетом в любых планах, именно комплексно решая общие проблемы можно развивать этот чудесный уголок нашего Севастополя, — отметил лидер «Добровольца».

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

Актив сёл уверен: культурное, спортивное, туристическое направления, работа с молодёжью и консолидация всего сообщества долин приведёт к целостному состоянию территории. В первую очередь, это отразится на качестве жизни людей, и превратят перспективный регион в настоящую Жемчужину Крыма не только природную, но и как развитой кластер, отвечающий требованиям времени.

Даже клуб, в котором мы собирались, на фоне прекрасной природы, просто кричит: «Пора преображаться!», — заметил Дмитрий Голиков.

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

Ведь не всегда развитие определяется выделенными бюджетными ассигнованиями, прежде всего, нужно желание людей, единство поставленных целей, понимание, что и как нужно делать. У «Добровольца» такое понимание есть.

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» объединяет актив сёл Байдарской и Варнаутской долин Севастополя

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