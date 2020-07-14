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«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты
Фото: Отзовик

«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:58 14.07.2020

Еще в марте мы сообщали о стопроцентной готовности нового проекта Общественного Движения «Доброволец» по бесплатным обедам нуждающимся членам организации. Тогда проект прервало «нашествие» коронавируса. Но в «Добровольце» начатого не бросают, проект стартует.

Новый социальный проект ОД «Доброволец», реализация которого стала возможной благодаря присоединению к «Добровольцу» социально ориентированных предпринимателей (в данном случае — владельца сети столовых «КазанОк» Эльдара Абултаирова) начинает свою работу . Проект запускается при поддержке Севастопольского отделения ВПП « Единая Россия», — сообщает пресс-служба Общественного Движения.

«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты

Сеть столовых «КазанОк» любезно предоставляет возможность получать бесплатные качественные обеды членам организаций — участников «Добровольца».

Инвалиды, ветераны, пенсионеры, спортсмены будут получать сертификаты по спискам, сформированным руководителями организаций. В перспективе — расширение проекта для граждан, которых определит наш орг. комитет из числа людей реально нуждающихся в такой поддержке. Столовые сети «КазанОк» работают а Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах города, что позволит охватить значительную часть граждан, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты

Фото: ВК, Столовая «КазанОк»

По мнению лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова, новый проект – значимый, будет замечен людьми и принесет севастопольцам реальную пользу и помощь.

«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты

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