«Доброволец» объединяет социально ориентированный бизнес и реализует задуманные проекты

Еще в марте мы сообщали о стопроцентной готовности нового проекта Общественного Движения «Доброволец» по бесплатным обедам нуждающимся членам организации. Тогда проект прервало «нашествие» коронавируса. Но в «Добровольце» начатого не бросают, проект стартует.

Новый социальный проект ОД «Доброволец», реализация которого стала возможной благодаря присоединению к «Добровольцу» социально ориентированных предпринимателей (в данном случае — владельца сети столовых «КазанОк» Эльдара Абултаирова) начинает свою работу . Проект запускается при поддержке Севастопольского отделения ВПП « Единая Россия», — сообщает пресс-служба Общественного Движения.

Сеть столовых «КазанОк» любезно предоставляет возможность получать бесплатные качественные обеды членам организаций — участников «Добровольца».

Инвалиды, ветераны, пенсионеры, спортсмены будут получать сертификаты по спискам, сформированным руководителями организаций. В перспективе — расширение проекта для граждан, которых определит наш орг. комитет из числа людей реально нуждающихся в такой поддержке. Столовые сети «КазанОк» работают а Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах города, что позволит охватить значительную часть граждан, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

По мнению лидера «Добровольца» Дмитрия Голикова, новый проект – значимый, будет замечен людьми и принесет севастопольцам реальную пользу и помощь.