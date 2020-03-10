Мартовские заботы «Добровольца»: новые и «старые» проекты, помощь нуждающимся, выезды и встречи

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» и в праздники – в работе. Мартовские заботы начались с открытия социальной парикмахерской (без всяких кавычек) в Балаклаве (подробнее — ЗДЕСЬ), продолжились новым проектом, совместно с сетью столовых «Казанок».

По задумке инициатора проекта — предпринимателя Эльдара Абултаирова и рабочей группы направления, в сети столовых «Казанок» ежедневно будут обеспечиваться полноценным горячим обедом от 10 севастопольцев — ветеранов, пенсионеров, инвалидов, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

9 марта состоялась встреча актива проекта во главе с руководителем Общественного Движения «Доброволец» Дмитрием Голиковым с председателями общественных организаций людей с инвалидностью — Тамарой Кутузовой и Светланой Ющенко, члены организаций которых также будут получателями этой социальной услуги.

Обсуждалась доступность столовых для людей с ограниченными физическими возможностями, привязка к районам города для максимального удобства членов организаций, оптимальное время, алгоритм получения услуги и многие другие вопросы. До начала реализации проекта осталось совсем немного времени, поэтому проработка малейших деталей должна быть значительно ускорена, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова. — Тем более, мы понимаем, что суть проекта очень деликатна и всё должно осуществляться на высшем уровне, как со стороны качества, так и со стороны удобства клиентов и конечно же моральной составляющей. Для нас важно оказывать помощь таким образом, чтобы членам нашей организации было максимально комфортно со всех сторон.

В «Добровольце» отдают отчет: новый проект — ответственный, но он должен занять достойное место в числе социальных инициатив Общественного Движения. И как не вспомнить об еще одном социальном проекте «Добровольца» — «Спорт без ограничений». 11-го марта ему – один год! Он востребован, популярен. На занятия в спортзал постоянно приходят свыше 30 балаклавских… спортсменок-физкультурниц. Пенсионерками этих подтянутых, активных, жизнерадостных дам не назовешь.

Прекрасных дам «Доброволец» поздравил накануне 8 марта. Тогда же лидер Общественного Движения, депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков проверил благоустройство территории 3-го отделения «Золотой Балки». Хотите, назовите это поселком, хотите, микрорайоном, но оторванными от социальной жизни эти несколько десятков семей быть не должны.

Благое дело – там установили новую спортплощадку (в районе пятиэтажек по пер. Новикова). Проблема – в сохранности этой «локации», поддержании ее в должном состоянии. Очевидно, когда мини-стадион будет окончательно принят и сдан в эксплуатацию, все пожелания балаклавцев будут учтены.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».