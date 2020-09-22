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«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:04 22.09.2020

Тренировки возобновились!

После летних каникул и ограничений, связанных с вынужденной самоизоляцией, продолжил свою работу проект «Спорт без ограничений» Общественного Движения «Доброволец».

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

Бессменный тренер группы активных пенсионеров Балаклавы Игорь Петров вновь приглашает на бесплатные тренировки заслуженных балаклавцев, глядя на которых язык не поворачивается сказать слово «пожилые». Приятно видеть всех членов команды, которая сформировалась за год работы проекта. С радостью приветствуем новых спортсменов, вступивших на путь активного долголетия и здоровья,- сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

Напомним, «Спорт без ограничений» — проект бессрочный. Лидер ОД «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков отметил, что «перезагрузка» ознаменовала начало нового спортивного года. Ну а таким подтянутым физкультурникам не страшны ни болезни, ни старость.

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» перезагрузил проект для балаклавцев «Спорт без ограничений»

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