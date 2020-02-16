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«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:00 16.02.2020

В эти дни в Севастополе проходит Первенство города по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. и юношей и девочек 2006-2007 г.р. Турнир приурочили к памятной дате — 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Общественное Движение «Доброволец» в своей работе уделяет большое внимание развитию спорта в Севастополе. Не случайно, лидер «Добровольца» — депутат Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков был среди почетных гостей и партнеров юношеского турнира. Дмитрий вручил награды юным чемпионам, поздравил боксеров с первыми победами на большом ринге.

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

Напомним, ОД «Доброволец» реализует ряд программ, направленных на поддержку и развитие спорта, среди них самые значимые — «Спорт без ограничений» и «Поддержка молодых спортсменов». Как отмечает пресс-служба Общественного Движения, в ближайшем будущем будет представлен ещё ряд инициатив, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни в Севастополе.

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» поддерживает развитие юношеского спорта в Севастополе

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