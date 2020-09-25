«Доброволец» продолжает популярный проект «Социальная парикмахерская»

Продолжает работу проект Общественного Движения «Доброволец» «Социальная парикмахерская». Напомним, он реализуется совместно с социально ориентированным предпринимателем в Балаклаве.

Проект очень популярен в Балаклавском районе, ежемесячно бесплатно воспользоваться парикмахерскими услугами имеют возможность пенсионеры Балаклавы и жители сёл… «Социальная парикмахерская» работает на постоянной основе, в перспективе открытие филиалов в других районах города, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков напомнил:

Проект «Социальная парикмахерская» появился более трёх лет назад. Ежемесячно клиентами социального парикмахера становились сотни севастопольцев: пенсионеров, инвалидов, ветеранов. За годы работы проекта услугами мастеров воспользовались тысячи людей.

Благодаря партнерам, проект «Социальная парикмахерская» вышел на новый уровень. Услуги оказывает профессиональный мастер в салоне. Предварительная запись на бесплатное обслуживание осуществляется по телефону: +7 (978) 101-48-25.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».