«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

Важное событие в жизни Общественного Движения «Доброволец»: на платформе организации создано новое объединение – «Здоровые Силы Севастополя».

Мы долго шли к этому: активное участие «Добровольца» в спортивной жизни города получило определённый кредит доверия, — пояснил лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков. — Люди готовы идти за нами, поддерживать. А мы, в свою очередь, готовы всесторонне содействовать в здоровом развитии. Именно это — в названии объединения «Здоровые силы Севастополя».

На площадке севастопольского отделения Всероссийской Организации Ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Голиков собрал под знамена руководителей крупных спортивных объединений. Их объединяет главное – желание работать на благо родного города.

Кто эти люди?

Руководитель «Боевого Братства» Севастополя Василий Зубенко.

Первый вице-президент федерации бокса Севастополя, президент «Боксёрского клуба «Фиолент» — Олег Надёжин.

Президент федерации армейского рукопашного боя – Игорь Новиков.

Президент Севастопольской и Крымской федерации Кудо — Илья Городецкий.

Неоднократный Чемпион Мира по тайскому боксу — Иван Григорьев.

Член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов.

Тренер по дзюдо — Роман Ахметзянов, представляющий тренерскую группу направления.

В объединение также вошли тренерский состав футбольной команды «Стрела-Доброволец» и тренер юных боксёров Балаклавы, руководитель проекта «Спорт без ограничений» Игорь Петров.

Эти неравнодушные севастопольцы, воспитывающие в общей сложности порядка трех тысяч молодых земляков накануне объединились в Движение «Здоровые Силы Севастополя».

Символично, что это произошло именно сегодня, когда наша страна стоит на пороге серьёзного вызова — угрозы эпидемии. В прямом и переносном смысле «Здоровые Силы Севастополя» помогут в преодолении всех трудностей — это и внутренние проблемы федераций и любой внешний враг (сегодня — это коварный коронавирус), которым будет дан серьёзный ответ, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Именно об этом и говорили представители «Здоровых Сил Севастополя» на своём первом совещании. Единогласно было принято решение, что новое объединение возглавит руководитель ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Цель поставлена: «Здоровые Силы Севастополя» должны стать мощным рычагом решения проблем спорта в Севастополе, а также его гордостью и рупором всех спортсменов города-Героя.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».