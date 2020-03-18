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«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:30 18.03.2020

Важное событие в жизни Общественного Движения «Доброволец»: на платформе организации создано новое объединение – «Здоровые Силы Севастополя».

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

Мы долго шли к этому: активное участие «Добровольца» в спортивной жизни города получило определённый кредит доверия, — пояснил лидер Общественного Движения Дмитрий Голиков. — Люди готовы идти за нами, поддерживать. А мы, в свою очередь, готовы всесторонне содействовать в здоровом развитии. Именно это — в названии объединения «Здоровые силы Севастополя».

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

На площадке севастопольского отделения Всероссийской Организации Ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Голиков собрал под знамена руководителей крупных спортивных объединений. Их объединяет главное – желание работать на благо родного города.

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

 

Кто эти люди?

Руководитель «Боевого Братства» Севастополя Василий Зубенко.

Первый вице-президент федерации бокса Севастополя, президент «Боксёрского клуба «Фиолент» — Олег Надёжин.

Президент федерации армейского рукопашного боя – Игорь Новиков.

Президент Севастопольской и Крымской федерации Кудо — Илья Городецкий.

Неоднократный Чемпион Мира по тайскому боксу — Иван Григорьев.

Член сборной России по силовому экстриму Александр Молодцов.

Тренер по дзюдо — Роман Ахметзянов, представляющий тренерскую группу направления.

В объединение также вошли тренерский состав футбольной команды «Стрела-Доброволец» и тренер юных боксёров Балаклавы, руководитель проекта «Спорт без ограничений» Игорь Петров.

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

 

Эти неравнодушные севастопольцы, воспитывающие в общей сложности порядка трех тысяч молодых земляков накануне объединились в Движение «Здоровые Силы Севастополя».

Символично, что это произошло именно сегодня, когда наша страна стоит на пороге серьёзного вызова — угрозы эпидемии. В прямом и переносном смысле «Здоровые Силы Севастополя» помогут в преодолении всех трудностей — это и внутренние проблемы федераций и любой внешний враг (сегодня — это коварный коронавирус), которым будет дан серьёзный ответ, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

 

Именно об этом и говорили представители «Здоровых Сил Севастополя» на своём первом совещании. Единогласно было принято решение, что новое объединение возглавит руководитель ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

 

Цель поставлена: «Здоровые Силы Севастополя» должны стать мощным рычагом решения проблем спорта в Севастополе, а также его гордостью и рупором всех спортсменов города-Героя.

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

 

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

«Доброволец» собирает под знамена «Здоровые Силы Севастополя»

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