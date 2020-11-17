«Доброволец»: в работе депутата «мелочей» нет, а все начатое нужно доводить до конца

В работе депутата очень важны любые дела, доведенные до логического завершения. Как говорится, дал слово – держи. И вообще работа общественников, депутатов оценивается по делам и диалогу с горожанами, а еще точнее, по результатам такого диалога.

Некоторое время назад к депутату Совета Балаклавского МО, лидеру Общественного Движения «Доброволец» Дмитрию Голикову обратились жители улицы Солнечной с жалобой… на дерево, которое, по всем признакам, несло угрозу трубам коммуникаций и фасаду дома.

Проблема, казавшаяся очевидной, оказалась достаточно сложной. Но мы привыкли доводить начатое до конца. Сначала дерево не признавали «аварийным», но благодаря настойчивости депутата и руководства Управляющей компании комиссия наконец-то признала тот факт, что в случае обрушения дерево принесёт серьёзный ущерб коммуникациям, уже не говоря о фасаде. На этом тоже точка не была поставлена: ожидание порубочного талона, согласование финансирования для произведения работ и прочие нюансы заняли какое-то время. Но в итоге дерево было удалено. И да: мы любим фото «до и после», когда есть результат. Работаем над тем, чтобы он был всегда, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Конечно, сейчас могут найтись «защитники зеленых насаждений»… Но по факту все сделано по закону, а потенциальная (и вполне реальная) угроза повреждений ликвидирована. А главное, налицо результат: обещано – выполнено.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».