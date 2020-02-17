«Доброволец» запускает проект «Социальная парикмахерская» в Балаклавском районе

По многочисленным просьбам проект Общественного Движения «Доброволец» «Социальная парикмахерская» начинает свою работу в Балаклавском районе.

С 1 марта 2020 года мастер-парикмахер ежедневно будет обслуживать ветеранов и пенсионеров в одном из парикмахерских салонов абсолютно бесплатно. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

Отметим, что проект «Социальная парикмахерская» — «новый – старый». Он уже снискал популярность и любовь у севастопольцев. Мастер–парикмахер обслуживала до 500 (!) человек в месяц. В социальную парикмахерскую на 5-м километре Балаклавского шоссе ехали люди со всех районов города, в том числе и из Балаклавского района. Востребованность проекта только росла.

К руководителю ОД «Доброволец» Дмитрию Голикову как к депутату Совета Балаклавского МО постоянно обращаются жители Балаклавы и сельской зоны с просьбой открыть социальную парикмахерскую в районе, — рассказала сопредседатель, координатор Общественного Движения «Доброволец» Елена Солдатова. — На протяжении 2018 года директор одного из салонов красоты Балаклавы, работая в проекте нашего Общественного Движения «Социальная парикмахерская», предоставляла мастера для ежемесячного лимитированного бесплатного обслуживания балаклавских пенсионеров. Но спрос значительно превышал предложение. И вот решение принято! Проекту «Социальная парикмахерская» в Балаклаве быть!

О проекте «Социальная парикмахерская» — в подборке новостей «Добровольца».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».