Договоры между Россией и республиками Донбасса ратифицированы парламентами. Что дальше

Сегодня парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали Договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией. Депутаты народных советов республик Донбасса приняли такие решения единогласно. Чуть позднее и Госдума ратифицировала эти документы, между прочим, предусматривающие оказание военной помощи и создание военных баз, а также использование республиками российского рубля на территории ДНР и ЛНР. Договоры вступают в силу с момента опубликования – с 22 февраля.

Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир, — заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Войска уже получили приказ, обеспечить безопасность ДНР и ЛНР. И теперь на повестке дня интересный вопрос, а в каких границах мы признали республики Донбасса. Изначально народные республики располагались в пределах границ Донецкой и Луганской областей. Границы были «подкорректированы» в результате различных военных, политических телодвижений Украины. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о границах республики именно в пределах Донецкой области (то есть и с Мариуполем, к слову). Пушилин отметил, что конституция ДНР закрепляет ее границы в пределах Донецкой области, однако дальнейшие шаги покажет время.

МИД России ранее указывал, что ДНР признают в границах, в которых реализуются ее властные полномочия. Но интересный «штрих» добавил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня он был максимально дипломатичен, но Sapienti Sat.

Вопрос о том, идет ли речь идет о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих республик, был задан Пескову на брифинге.

Признаны в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены, — ответил Песков.

Журналисты уточнили у него, включают эти границы ли в себя Мариуполь.

Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют, — сказал Песков.

Ему был задан вопрос, означает ли что, что ДНР и ЛНР признаны «в нынешних границах«.

Добавить мне нечего к этому, — сказал Песков.

Менее зависимый от «каждого произнесенного слова» Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, в свою очередь заявил, что сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме о самоопределении, но республики считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. Калашников также полагает, что «в течение дней это будет всё уточнено и решено«.

Украинские подразделения должны отступить? Пока же Зеленский раздумывает на тему прекращения дипломатических отношений с Россией.

Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ, — сказал сегодня журналистам Зеленский.

Еще украинский президент заявил, что действия России представляют собой «юридическую агрессию, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России«.

Впрочем, он не сказал, кто именно, чьи действия и провокации стали причиной этой самой «эскалации». Не поведал и о том, что своим официальным признанием ДНР и ЛНР Россия прекратила гражданскую войну на Украине. По крайней мере, на ее востоке, так как, скорее всего, «незалежна» на долгие годы останется местом нестабильности и деструктивной политики… в центре Европы. Увы, это проект «Анти-Россия». Но его теперь нивелирует проект «Новороссия».

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