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Владимир Путин в переговорах России и Украины в Стамбуле участвовать не будет
фото: © POOL

Владимир Путин в переговорах России и Украины в Стамбуле участвовать не будет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:59 15.05.2025

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс присутствия президента РФ Владимира Путина на переговорах с Украиной в Турции.

Нет, — цитирует ответ Пескова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Дата — 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

В четверг утром делегация РФ прибыла в Турцию. Ее состав президент утвердил накануне, во главе делегации стоит помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

источник: РИА Новости Крым 

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