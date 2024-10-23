«Капраз» ВСУ стал жертвой не то «крымских корней», не то «семейных уз», а скорее просто украинской «охоты на ведьм»

Перефразируя известный диалог, кровати в Киеве уже передвигали. Не помогло. В ход пошли «кадровые ротации». Но, заметьте, с каким «патриотическим смыслом». Итак, начальник штаба командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Гладкий, отстраненный ранее командованием из-за подозрений в связях его семьи с Россией, снят с должности. Об этом сообщил штаб-сержант беспилотных систем Александр Ярмак.

По информации СМИ, новым начштаба беспилотных сил стал экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отстранил Гладкого от исполнения обязанностей на время проведения Службой безопасности Украины (СБУ) проверки на предмет связей семьи офицера с Россией.

Карьера украинского «капраза» как-то не задалась. Вроде и сработал военный «социальный лифт», ан нет… В конце августа главком ВСУ назначил Гладкого на эту должность. Тогда в украинских СМИ выступили с утверждением, что у супруги военного есть российский паспорт и она проживала в Крыму после воссоединения с РФ в 2014 году, а дочь офицера участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ. Как вы понимаете, в современном украинском обществе, «охота на ведьм» — любимая розвага.

В СБУ заявили, что ведомство не проводило проверку Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это «не предусмотрено законодательством» для таких постов. В спецслужбе добавили, что еще в 2020 году офицер успешно прошел проверку для предоставления допуска к государственной тайне. Но… Эх, Рома-Рома…

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