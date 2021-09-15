Долги не пугают: россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов наличными

Банки предоставили в августе 1,82 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными»), следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Это абсолютный рекорд по выдачам кредитов в месяц за всю историю банковского сектора, начиная с 1991 года.

Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне 2021 года банки выдали 1,67 млн кредитов «наличными», в июле – на 1% больше (1,69 млн). По сравнению с июлем выдачи в августе выросли сразу на 8%. За январь – август банки предоставили заемщикам 12,5 млн кредитов «наличными», что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года (8,9 млн кредитов), — сообщили в пресс-службе ОКБ.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с июлем произошел в Ленинградской области (13%), Санкт-Петербурге (12%), Москве (11%), Краснодарском крае (11%), Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%).

Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

