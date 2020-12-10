Должник разыскан, арестован, долг оплачен. Крымские приставы работают со смекалкой

Судебным приставом-исполнителем совместно с приставом по ОУПДС отделения судебных приставов по Кировскому и Советскому районам УФССП России по Республике Крым был задержан автомобиль, принадлежащий должнику К., в отношении которого было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту на сумму более 800 тысяч рублей.

Судебными приставами неоднократно осуществлялся выход по адресу, указанному в исполнительном документе, как место проживания должника. Однако, гражданин К. каждый раз скрывался сам и скрывал свое автотранспортное средство. Узнав, что должник выезжает из дома рано утром, судебный пристав-исполнитель принял решение провести исполнительные действия именно в это время суток. Когда судебные приставы двигались по направлению к месту проживания должника, была установлена его машина, двигающаяся по встречной полосе. Было принято решение следовать за транспортом гражданина К. до места его остановки. Должник, заподозрив, что сотрудники ФССП на служебной машине двигаются за ним, решил остановиться. Судебным приставом-исполнителем автотранспорт должника был описан, арестован и помещен на специализированную площадку для сохранности, — озвучили детали истории в пресс-службе УФССП России по Республике Крым.

В течение короткого времени, должник денежные средства изыскал и задолженность погасил в полном объеме, автомобиль возвращен в его пользование. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.