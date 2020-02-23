Дом из СИП-панелей: быстро, просто, надежно

В последние годы все более популярными становятся новостройки из СИП-панелей. Все дело в относительной простоте возведения таких домов, надежности, скорости строительства. Узнать больше о домах из структурных изоляционных панелей можно по ссылке hotwell.kz. К достоинствам таких домов относят, в первую очередь, сроки строительства: до 45 дней.

Согласитесь, используя традиционные технологии, такое невозможно. С этим связано несколько мифов: быстро построенный дом простоит недолго. Миф развеян практикой: даже без внешней отделки дома из СИП-панелей не просаживались годами, не создавали свои владельцам проблем. Еще один миф – такая технология подходит для юга, на севере в этом доме будет холодно. В том-то и дело, что СИП-панели родом из Канады. Собственно, и создавались как теплосберегающий стройматериал.

По большому счету, СИП-панели — это две плиты осп с утеплителем, склеенные под давлением. В Северной Америке и той же Канаде подобные дома строятся с 30-х годов прошлого века. И ничего, стоят, и тепло сберегают, и не протекают. А еще подмечено, что в таких домах не заводятся грызуны и паразиты. При этом СИП-панели экологичны и, вопреки слухам, не образуют испарений. Чаще всего, строители дают гарантию для такого дома в полвека. К тому же СИП-панели пожаробезопасны и обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.

Внешняя облицовка – дело вкуса, но и без нее СИП-панели смотрятся как завершённая работа. При этом сама конструкция – прочная и легкая, к тому же не требующая глубокого фундамента. Нюансы? Куда же без них: в таком доме важно правильно обустроить вентиляцию, иначе СИП-панели, хорошо сохраняющие тепло, точно так же «хорошо» начнут собирать влагу; для прокладки кабель-каналов не надо «долбить» стены, можно использовать тот самый «межплитный», изоляционный слой; дополнительные деревянные конструкции обязательно нужно обработать антипренами.

К недостаткам СИП-панелей еще лет 5-6 назад относили химический состав и осп, и пенопласта, дескать, при испарении, с годами, возможны какие-то химические «выбросы». Но технологии не стоят на месте. Если использование минеральной ваты было спорным отечественным «ноу-хау», так и не прижившимся, справедливости ради, на строительном рынке, то сендвич-панель из двух фибролитовых плит и пенополиуретана (утеплителя) – «хит» последних лет. Фибролит – спрессованная древесная стружка, его еще называют «улучшенным деревом». Это натуральный стройматериал, удобный в обработке. Пенополиуретан – эластичен, экологичен. По своим теплосохраняющим качествам 30 мм этого утеплителя равносильны… метровой кирпичной кладке. Самое же главное – его химическая стойкость, он абсолютно нетоксичен.

Что же дальше? Остается выбрать понравившийся типовой проект и обратиться за помощью к профессионалам, чья работа — строительство СИП-домов «под ключ» (с учетом подключения коммуникаций). Поверьте, от идеи своего дома «на бумаге» до новоселья – всего-то несколько месяцев.