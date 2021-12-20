Дополнительные авиарейсы в Крым в период новогодних праздников запустят из 9 городов

Международный аэропорт «Симферополь» в период новогодних праздников обслужит дополнительные рейсы из девяти российских городов. В частности, дополнительные прямые рейсы будут организованы из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

Всего полеты в аэропорт «Симферополь» на новогодние праздники будут выполнять 11 авиакомпаний по 17 направлениям. Больше всего рейсов в Крым запланировано из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

В прошлом году в Крым в период новогодних праздников летали также 11 авиакомпаний по 11 направлениям.

Справка:

Аэропорт «Симферополь» основан в 1936 году. На протяжении последних шести лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. В мае 2019 года Международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского. В этом сезоне рейсы из Симферополя выполняли 16 авиакомпаний. Маршрутная сеть достигала рекордных 64 направлений.

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