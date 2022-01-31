«Дорожная сводка» недели от Госавтоинспекции Севастополя

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя зарегистрировано 10 ДТП, в которых 15 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок – 11-летняя пассажирка автомобиля.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 470 административных правонарушений, в том числе 36 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 44 водителя нарушили правила проезда пешеходного перехода, 19 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Перевозчик», «Неплательщик» и «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция информирует об итогах профилактического мероприятии «Ночной город», проведенного сотрудниками ГИБДД в ночь с субботы на воскресенье:

Главная цель рейда – стабилизация обстановки с аварийностью, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя. Всего в профилактическом мероприятии «Ночной город», согласно дислокации, было выставлено 11 постов и задействовано 65 сотрудников, которые несли службу во всех районах города, в том числе сельских поселениях. За время рейда выявлено 4 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, причем один из них уже был лишен права управления и повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлено два факта по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьями 327 и 228 УК РФ.

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