реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | «Дорожная сводка» недели от Госавтоинспекции Севастополя

crimeapress_news



реклама в крыму
«Дорожная сводка» недели от Госавтоинспекции Севастополя
Фото: ВК, Автопартнер Крым, А.Санников

«Дорожная сводка» недели от Госавтоинспекции Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:05 31.01.2022

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя зарегистрировано 10 ДТП, в которых 15 человек получили различные травмы, в том числе один ребенок – 11-летняя пассажирка автомобиля.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 470 административных правонарушений, в том числе 36 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 44 водителя нарушили правила проезда пешеходного перехода, 19 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Перевозчик», «Неплательщик» и «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция информирует об итогах профилактического мероприятии «Ночной город», проведенного сотрудниками ГИБДД в ночь с субботы на воскресенье:

Главная цель рейда – стабилизация обстановки с аварийностью, профилактика ДТП и снижение тяжести их последствий, обеспечение общественного порядка на улицах и в других общественных местах, пресечение и раскрытие преступлений на территории города Севастополя. Всего в профилактическом мероприятии «Ночной город», согласно дислокации, было выставлено 11 постов и задействовано 65 сотрудников, которые несли службу во всех районах города, в том числе сельских поселениях.

За время рейда выявлено 4 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, причем один из них уже был лишен права управления и повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, выявлено два факта по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьями 327 и 228 УК РФ.

 

Узнайте больше:  COVID-19 в Севастополе: госпитализировали 43 человека, выздоровели 27

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.