«Дорожный счет» минувшей недели в Севастополе: 19 ДТП – 19 пострадавших

За прошедшую неделю в Севастополе произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили ранения, трое из них – дети.

Утром 1 сентября водитель автомобиля «Renault» в районе дома №2 по проспекту Генерала Острякова совершил наезд на 11-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Мальчик получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу.

ГИБДД напоминает:

С 1 сентября по 1 октября в городе проходит профилактическая операция «Внимание – дети!». Ее цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничении скоростного режима до 40 км/ч в зоне действия дорожного знака «Дети», увеличении внимания при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и дворовых территорий. Родителей призываем ежедневно напоминать детям о правилах перехода проезжей части и факторах, представляющих угрозу для пешехода – разговоры по телефону во время движения и прослушивание музыки в наушниках.

Сотрудники ГИБДД на прошлой неделе выявили 336 административных правонарушений, в том числе 36 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 27 нарушили правила проезда пешеходных переходов.

На предстоящей неделе пройдут рейды «Бахус», «Перевозчик» и «Грузовой автомобиль».

По информации ГИБДД, в Севастополе в последнее время участились случаи оставления водителями мест дорожно-транспортного происшествия. Только в августе зарегистрировано 64 таких ДТП. В связи с этим, Госавтоинспекция устанавливает возможных свидетелей следующих происшествий:

— 1 августа, в 20:13, в районе дома № 1 на площади Первого Мая – наезд на автомобиль ВАЗ;

— 4 августа, в 13:40, наезд на автомобиль «Хендай»;

— 5 августа, в 18:45, в районе дома № 9 по улице Героев Бреста – наезд на автомобиль «Ауди»;

— 7 августа, в 9:59, в районе дома №13/1 по проспекту Октябрьской революции – наезд на автомобиль «Тойота»;

— 11 августа, в 11:10, в районе дома № 27 по улице Севастопольской, наезд на автомобиль «Лада»;

— 19 августа, в 20:37, в районе дома № 50 по проспекту Победы – наезд на автомобиль «Рено».

Всем транспортным средствам, на которые был совершен наезд неустановленными автомобилями, причинен материальный ущерб.

ГИБДД Севастополя просит откликнуться горожан, ставших очевидцами данных происшествий, по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28.