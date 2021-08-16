Дошкольное образование: конкурс профессионального мастерства

Руководители дошкольных образовательных организаций и специалисты органов управления в сфере дошкольного образования примут участие в конкурсе профессионального мастерства.

С 20 августа по 15 октября 2021 года при поддержке Минпросвещения России пройдет всероссийский конкурс профессионального мастерства среди управленческих работников в системе дошкольного образования (далее – Конкурс).

Цель Конкурса – выявить лучшие практики управления, тиражировать опыт внедрения инновационных методов и технологий в процесс управления дошкольным образованием, а также повысить эффективность процесса достижения целевых ориентиров государства в системе дошкольного образования.

К участию в Конкурсе приглашаются руководители дошкольных образовательных организаций и специалисты органов управления в сфере дошкольного образования, которые ранее успешно прошли курсы повышения квалификации по развитию профессиональных компетенций управленческих кадров в системе дошкольного образования.

Конкурсанты будут состязаться друг с другом в следующих номинациям:

Обеспечение доступности дошкольного образования. Кадровое обеспечение управленческого состава дошкольного образования. Повышение качества дошкольного образования.

Участники Конкурса смогут поделиться опытом управления в системе дошкольного образования, проявить инициативность и творческий подход к своей профессии, ознакомиться с наработками коллег, а также получить новые компетенции в сфере управления в системе дошкольного образования.

Конкурс проводится в два этапа: заочный этап Конкурса пройдет в дистанционном формате с 20 августа по 27 сентября 2021 года, а очный – состоится в Москве 14-15 октября 2021 года (гостиница «Измайлово»). К участию в очном этапе Конкурса будут приглашены авторы лучших конкурсных работ, отобранных компетентным жюри.

В рамках очного этапа Конкурса финалисты представят свои конкурсные работы, вместе с членами жюри и почетными гостями поучаствуют в пресс-конференции,

Прямая трансляция церемонии будет доступна на интернет-портале https://sdo.mik2.ru/competition. Также всех участников очного этапа Конкурса ждет интересная культурная программа.

Положение о Конкурсе и регистрационная форма представлены на сайте https://sdo.mik2.ru/competition.

Учредитель и организатор конкурса ‑ Министерство просвещения Российской Федерации.

Оператор конкурса ‑ ООО «МИК».