Досрочно завершен ремонт дороги «Нижнегорский – Белогорск»

АО «ВАД» закончило ремонт дороги «Нижнегорский – Белогорск» протяженностью 41,5 км. Это дорога регионального значения, которая была отремонтирована от примыкания к трассе «Джанкой – Феодосия», за поселком Нижнегорский до подъезда к селу Вишенное Белогорского района. Участок дороги активно используется жителями 15 сел, расположенных рядом с ней.

Как сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров, дорожники устранили дефекты старого покрытия, отфрезеровав более 350 000 кв. метров дорожного полотна. Учитывая, что ширина старой дороги не соответствовала нормативным требованиям, ее расширили на полметра с каждой стороны. Там, где это было необходимо, заменили основание и уложили выравнивающий слой, после чего на всей площади ремонта уложили верхний слой покрытия.

Вдоль дороги установили более 1 200 погонных метров бортового камня, в районе остановок общественного транспорта и парковочных карманов устроили 1 880 кв. метров тротуаров. На дорожное полотно нанесена термопластиковая разметка, отличающаяся повышенной светоотражающей способностью и износостойкостью, — отметил Назаров.

В пиковые часы на объекте работало до 190 человек и 60 единиц техники. Работы велись круглосуточно и были завершены досрочно. Согласно условиям контракта, ремонт должен был быть закончен до 1 декабря.