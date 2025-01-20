Дождался-таки... Севастополец оплатил задолженность по кредиту и штрафам ГИБДД после ареста автомобиля

Житель Севастополя не спешил возвращать денежные средства на общую сумму 94 тыс. рублей, взятые им ранее в ряде финансовых организаций города. Представители кредиторов обратились с иском в суд. После рассмотрения дела мужчине было предписано погасить задолженность перед взыскателями в полном объеме. Кроме того, гражданин ещё обязан был оплатить и штрафы ГИБДД на общую сумму 26 тыс. рублей.

Однако в обоих случаях мужчина отказывался выполнять судебные решения. Вскоре он стал объектом внимания отделения судебных приставов по Ленинскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, где в отношении должника сотрудником органов принудительного исполнения были возбуждены исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Ознакомившись с постановлением судебного пристава-исполнителя, гражданин по-прежнему не стремился идти на встречу ни своим кредиторам, ни государству. С целью побудить севастопольца к погашению задолженности по кредиту и штрафам ГИБДД судебный пристав-исполнитель применил к нему меры принудительного исполнения, а именно: произвел арест банковских счетов должника, наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем и временно ограничил мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации. Оплачивать долг гражданин не стал и тогда. Тем не менее, долго придерживаться подобной тактики у севастопольца не получилось, — озвучили историю в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.

Вскоре принадлежащее должнику транспортное средство было остановлено сотрудниками ГАИ в ходе рейдового мероприятия. Прибывший на место судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля. Арестованное имущество было изъято и помещено на хранение на специализированную стоянку. Находившийся за рулем отец должника был предупрежден, что арестованный автомобиль будет оценен и реализован в счет погашения задолженности его сына. Узнав об этом, владелец транспортного средства как можно скорее изыскал необходимую сумму и оплатил долг по кредиту и штрафам ГИБДД в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счёт отделения судебных приставов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

информация и фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

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