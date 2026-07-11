Севастопольская компания заплатила 877 тысяч рублей долга — арестовали счета

В Севастополе судебные приставы взыскали с компании, оказывающей финансовые услуги, задолженность по кредиту в размере 877 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Предприятие не вернуло деньги банку даже после решения суда. Приставы арестовали счета компании и запретили внесение изменений в едином государственном реестре юридических лиц.

Чтобы беспрепятственно вести бизнес, руководство полностью погасило долг. Исполнительное производство завершено.

источник: Московский комсомолец Крым

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