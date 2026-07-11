Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Судебные приставы Крыма | Севастопольская компания заплатила 877 тысяч рублей долга — арестовали счета
Новости Республики

Севастопольская компания заплатила 877 тысяч рублей долга — арестовали счета

Опубликовал: news-parser в Судебные приставы Крыма 18:35 11.07.2026

В Севастополе судебные приставы взыскали с компании, оказывающей финансовые услуги, задолженность по кредиту в размере 877 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Предприятие не вернуло деньги банку даже после решения суда. Приставы арестовали счета компании и запретили внесение изменений в едином государственном реестре юридических лиц.

Чтобы беспрепятственно вести бизнес, руководство полностью погасило долг. Исполнительное производство завершено.

источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.