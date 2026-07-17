В Крыму у жителя Саки изъяли автомобиль — накопил долги по штрафам ГИБДД

Житель города Саки, фактически проживающий в Москве, лишился автомобиля из-за отказа погашать задолженность по штрафам ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю.

Как рассказали в ведомстве, мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и уклонялся от оплаты штрафов, в результате чего накопил перед государством долг в размере 170 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительные производства, впоследствии объединённые в сводное, арестовали банковские счета должника, наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем Chevrolet Lacetti 2006 года выпуска и временно ограничил ему выезд за границу. Поскольку это не побудило мужчину погасить долг, пристав выехал по месту его прописки, однако застал там только родителей, которые сообщили, что сын уже давно живёт в Москве. После этого автомобиль, находившийся на территории домовладения, был арестован.

Родителям должника разъяснили, что при отсутствии оплаты транспортное средство будет оценено и выставлено на продажу. Сам мужчина на связь с приставом так и не вышел, после чего автомобиль реализовали на торгах. Вырученных средств хватило для полного погашения задолженности, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

источник: Московский комсомолец Крым

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