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Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 20:06 13.08.2021

Администрация ФГБУ “Заповедный Крым” сообщает, что в связи с погодными условиями посещение Опукского заповедника приостановлено. Причина – погодные условия. Подъездные дороги размыты, тропы залиты.

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Инспекторский состав поделился фотографиями с места событий: вот такие нелегкие будни выпадают на долю сотрудников. Сейчас дождь продолжается, инспекторы следят за состоянием территории.

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Эколого-просветительские маршруты Опукского заповедника откроются, как только станут безопасными и комфортными для посещения, — отметили в ФГБУ “Заповедный Крым”. — Берегите себя и по возможности оставайтесь дома в дни бушевания стихии.

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Подробно о погоде на полуострове — на КрымМЕТЕО.

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».

Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

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