Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Администрация ФГБУ “Заповедный Крым” сообщает, что в связи с погодными условиями посещение Опукского заповедника приостановлено. Причина – погодные условия. Подъездные дороги размыты, тропы залиты.

Инспекторский состав поделился фотографиями с места событий: вот такие нелегкие будни выпадают на долю сотрудников. Сейчас дождь продолжается, инспекторы следят за состоянием территории.

Эколого-просветительские маршруты Опукского заповедника откроются, как только станут безопасными и комфортными для посещения, — отметили в ФГБУ “Заповедный Крым”. — Берегите себя и по возможности оставайтесь дома в дни бушевания стихии.

Подробно о погоде на полуострове — на КрымМЕТЕО .

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым».