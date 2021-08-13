Дожди размыли дороги в Опукский заповедник на востоке Крыма

Администрация ФГБУ “Заповедный Крым” сообщает, что в связи с погодными условиями посещение Опукского заповедника приостановлено. Причина – погодные условия. Подъездные дороги размыты, тропы залиты.
Инспекторский состав
Эколого-просветительские маршруты Опукского заповедника откроются, как только станут безопасными и комфортными для посещения, — отметили в ФГБУ “Заповедный Крым”. — Берегите себя и по возможности оставайтесь дома в дни бушевания стихии.
Подробно о погоде на полуострове — на
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