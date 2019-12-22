Древние крепости Галилеи

На севере Израильского государства, на границе с Ливаном расположена древняя земля Галилея, сыгравшая значительную роль в истории всего человечества. Она пережила нашествие разных завоевателей, на ее территории создавались различные державы. В период крестовых походов на этой земле существовало государство крестоносцев – Княжество Галилея. Образованное в 1099 г., оно было одним из четырех регионов (вассалов) христианского Иерусалимского королевства, основного тогда же. Княжество охватывало земли Галилеи и южной Финикии, что принадлежит современному Ливану. Его история закончилась в 1187 г. после разгрома его защитников-крестоносцев войсками Саладина – султана Египта, Сирии и других восточных государств.

Иерусалимское королевство просуществовало еще некоторое время до 1291 г., когда его столицу город Акру захватили египетские мамлюки.

От тех времен на территории Галилеи остались развалины крепостей крестоносцев, монастырей и других исторических зданий.

• Крепость (замок) Монфор расположена в 35 км от Хайфы в северо-восточном направлении. Остатки этого оборонительного сооружения и сейчас еще в хорошей сохранности. Ее история берет начало со времен Первого похода крестоносцев (1099 г.), когда эти земли были отданы знатной французской семье Де Милли. Они оседают, строят ферму Монфор (с франц. «Сильная гора»), и занимаются сельским хозяйством на этих землях. Но в 1220 г. земли приобретают крестоносцы Тевтонского ордена, строят на ней оборонительную крепость, которую называют «Старкенберг», что в переводе с немецкого тоже звучит как «Сильная гора». Ее возвели на скале, тянущейся вдоль ручья Нахаль-Кзив, давало ей дополнительную защиту. Она становится центром управления орденом тевтонцев с 1229 по 1271 гг. Здесь располагаются великие магистры ордена, находится его архив и казна. В 1266 г. мамлюкский султан Египта Бейбарс осаждает крепость, но взять ее не может. Через пять лет, прибегнув к разумному инженерному решению, он достигает победы. Крепость пала, но крестоносцы сумели вывезти свою казну и архив. Разрушенный замок-крепость больше не заселялся и не восстанавливалась. В наше время любопытные туристы осматривают его руины, а также любуются великолепными пейзажами Галилеи, открывающиеся с высоты. Вход в крепость свободный и бесплатный.

• Крепость Йехиам – продолжение оборонительной линии западных границ Иерусалимского королевства, которая состояла из еще трех крепостей: Монфора, Королевской крепости (Миилия), Имбер (Ахзива). Сейчас она находится на территории кибуца Йехиам, а в эпоху крестовых походов здесь находилась деревня Джудин (Юдин) и близкая к ней деревня Шифая. Возвели крепость в 1220 г. крестоносцы Тевтонского ордена, которые приобрели эти земли. Называли тогда крепость «Гедин». Ее строение содержало два яруса, на верхнем из которых размещались две высокие башни, оборонительную стену вокруг башен и ров с внешней стороны стены. Восточная или комендантская башня состояла из трех этажей, а западная (жилая) имела два этажа, на которых размещались два вместительных сводчатых зала, а на третьем – шесть отсеков. Крепость пала под натиском мамлюков султана Бейбарса в период 1268-1271 гг. Она долго никого не интересовала, но в 1738 г. ее забрал поставленный османами правитель Галилеи шейх-бедуин Дахир аль-Омар и занялся ее реставрацией. Нарастили и укрепили стены, очистили и углубили окружающий крепость ров, заменил ворота, отремонтировали угловой вход. Над древними стенами возвели большой зал для дворцовой резиденции, а также мечеть и баню. Для попадания внутрь крепости определи такой путь, при котором путник четыре раза попадал бы под огонь ее защитников. Но в 1775 г. эту твердыню все-таки удалось захватить и разрушить новому правителю Аль-Джаззар Паше. В более поздние времена крепость сильно никого не занимала, поэтому в ней поселились бедуины, разводившие скот. По плану разделения 1947 г. она отошла к палестинским землям. Крепость была захвачена бригадой Шева Израиль в ходе арабо-израильской войны 1948 г. и, как защитное сооружение, она пережила еще один звездный час, служа надежным укрытием от нападений войск Ливии. К нашему времени когда-то величественное сооружение превратилось в руины с остатками некоторых интерьеров, колонн, фрагментов оборонительных фортификаций и водосборников. Сейчас в крепости действует музей и проводятся экскурсии.

• Крепость Бельвуар также сооружена в эпоху крестоносцев (XII в.). Ее когда-то монументальная постройка находится недалеко от современного городка Бейт-Шеан. В свое время она была главным препятствием для мусульман на пути в Иерусалимское королевство и выдержала не одно сражение с войсками Саладина и других завоевателей, не однажды разрушалась и восстанавливалась. После археологических раскопок середины прошлого века, которые подтвердили, что фундаменты цитадели хорошо сохранились, началась ее реставрация. Рядом с ней находится Парк скульптур, и вместе они представляют национальный парк.

Мы рассказали только о некоторых защитных строениях эпохи крестовых походов, но вся территория Галилеи пестрит такими древними защитными достопримечательностями. Среди них:

— крепость Иотапата, одна из наиболее древних, известная стойкостью защитников древнего города Иодфата от римских воинов в I в.;

— крепость Бофор предположительно относится к XII в., но некоторые исследователи считают, что она была построена гораздо раньше;

— крепость Нимрод (приблизительно 1229 г.) была построена мусульманами во главе с Османом аль-Азизом для предотвращения Шестого похода крестоносцев на Дамаск. Находится на горной гряде высотой до 800 м;

— крепость, называемая Монастырь Госпитальеров Святого Иоанна (1750 г.). Построена Дахар эль-Омаром, правителем города Акко как резиденция. И на этом список бывших цитаделей не заканчивается, но познакомиться с их непростыми историями можно только посетив эти сооружения. С возвышенностей многих из них можно полюбоваться чудесными пейзажами Галилеи, увидеть изумрудную зелень ее долин, красоту рек, озер и водопадов, гармонию красок на рассвете и закате солнца.