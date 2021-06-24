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ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 18:28 24.06.2021

По предварительным данным, 24 июня в 11 час. 45 минут на автодороге «Евпатория — Черноморское», водитель автомобиля «Peugeot», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «SCANIA».

В результате ДТП произошло опрокидывание грузового транспортного средства. Пострадал водитель автомобиля «Peugeot», который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.На месте аварии работают наряд ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

ДОПОЛНЕНО: Информация ГУ МЧС России по РК по данному ДТП.

Авария произошла на дороге «Евпатория – Черноморское», в районе села Красная поляна.

Спасателями проведены мероприятия по деблокированию. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы силы и средства 25 пожарно-спасательной части 5 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Республике Крым, в составе 4 человек личного состава и 1 единицы техники, а также экипаж ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

Фото: ГУ МЧС России по РК.

ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

Фото: ГУ МЧС России по РК.

ДТП на автодороге Евпатория-Черноморское. Полиция проводит проверку

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